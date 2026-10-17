Por: El Espectador

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El departamento del Huila ha vivido en los últimos dos meses una serie de ataques sistemáticos con drones dirigidos a la Fuerza Pública, acumulando ya ocho incidentes de este tipo. La situación se ha agravado en las comunidades de Aipe, Palermo, Teruel, Íquira y en áreas rurales de Neiva, según reportes de El Espectador. El episodio más reciente tuvo lugar en la estación de Policía de Teruel, donde se registraron cinco explosiones, resultado de artefactos transportados por drones, que causaron heridas leves a un uniformado. Este mismo puesto policial ya había sido blanco de un ataque anterior el 7 de agosto, lo que evidencia una preocupante reincidencia en esta región.

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En respuesta a estos acontecimientos, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el ambiente de temor que afecta a las comunidades locales. La entidad recalcó que, en la última semana, los habitantes han sufrido afectaciones directas en viviendas y entornos cercanos, y que los ataques han resultado en tres miembros heridos de la Fuerza Pública. Además, la Defensoría denunció que estos hechos ponen en alto riesgo la vida y seguridad de la población civil, generando daños materiales y forzando la reubicación de una institución educativa para salvaguardar a los estudiantes ante el peligro inminente.

Los días recientes se han caracterizado por medidas de emergencia, como el toque de queda impuesto por la Alcaldía de Teruel la noche del 16 de octubre. Esta medida, que restringió la movilidad desde las 7:30 p. m. hasta las 9:00 a. m. del día siguiente, respondió a la amenaza que significó la presencia de un artefacto explosivo en el parque principal Simón Bolívar. Solo tras la intervención de técnicos especializados, se pudo controlar la situación. Esa misma noche, la estación de Policía de Íquira también fue hostigada por hombres armados, elevando aún más los niveles de tensión en la población.

El uso de drones con explosivos no es un evento aislado. Por ejemplo, el 15 de octubre, la estación de Policía de Palermo fue impactada por este tipo de ataque, el cual dejó dos uniformados heridos y daños en la estructura del lugar. Previamente, la estación de Aipe, el 5 de octubre, también resultó afectada por un artefacto lanzado desde un dron, aunque allí solo se reportaron daños materiales, según confirmación del alcalde Luis Ángel Ramírez Vargas.

La Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana número 16 de 2026, advirtiendo sobre el grave riesgo de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), derivadas de la expansión de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (Emc), lideradas por alias “Iván Mordisco”. Esta alerta aplica especialmente para los municipios más directamente afectados por la ola de violencia. La entidad pidió a los grupos armados abstenerse de involucrar a la población civil y exigió a las autoridades, junto con las personerías municipales, activar rutas de protección y atención, así como tomar medidas urgentes de prevención en defensa de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué aumentaron los ataques con drones en Huila y cuáles son sus consecuencias?

De acuerdo con la información de El Espectador, el incremento de ataques con drones en Huila ha tenido fuertes repercusiones en la seguridad de la región y ha impactado directamente tanto en la Fuerza Pública como en la población civil. Las consecuencias han incluido daños materiales en instalaciones policiales, heridos entre los uniformados y la reubicación de instituciones educativas, además de un clima generalizado de temor y la adopción de medidas extraordinarias como toques de queda.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por qué se menciona en este contexto?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan directamente en las hostilidades y restringiendo los medios y métodos de guerra. En este caso, la Defensoría del Pueblo mencionó el DIH porque la expansión y las acciones armadas de las disidencias podrían implicar graves infracciones a estos principios, ya que los ataques ponen en peligro a civiles y a bienes protegidos como escuelas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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