Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jhon Eduar Sánchez Verú fue imputado luego de que la Fiscalía General de la Nación lo señalara por su presunta participación en el asesinato de Nelson Medina Muñoz, ocurrido en la vereda Espinal del municipio de Gigante, Huila, el 26 de junio de 2023. Según los datos presentados por este ente acusador, el hecho tuvo lugar cuando varios hombres habrían llegado a un establecimiento comercial y dispararon en contra de Medina Muñoz, líder campesino, pescador artesanal e integrante de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo). Tras el ataque, Medina Muñoz recibió dos impactos de bala y falleció en el lugar.

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De acuerdo con la investigación, los atacantes no solo asesinaron a Medina Muñoz, sino que también arremetieron contra las personas que le acompañaban, quienes sufrieron lesiones de diversa gravedad; una de ellas presentó heridas que pusieron en riesgo su vida. Además de las agresiones, los responsables del crimen se apoderaron de la camioneta en la que se movilizaban las víctimas y otras pertenencias de valor. La información fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación y publicada por medios reconocidos, resumiendo la gravedad y el alcance del delito.

Nelson Medina Muñoz era un referente en su comunidad, participando activamente en Asoquimbo, la organización que reúne a personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Su liderazgo era ampliamente reconocido en la zona rural de Gigante, por lo que su asesinato tuvo un gran impacto entre sus allegados y compañeros campesinos.

Como respuesta, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación formuló imputación formal en contra de Jhon Eduar Sánchez Verú por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, lesiones personales, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. Sin embargo, Sánchez Verú no aceptó los cargos y continuará privado de la libertad en un centro carcelario donde ya cumple una condena por hechos diferentes. El proceso judicial determinará la responsabilidad o inocencia del acusado con base en las pruebas recaudadas hasta el momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue imputado Jhon Eduar Sánchez Verú en el caso del asesinato de Nelson Medina Muñoz?

Sánchez Verú fue imputado por la Fiscalía General de la Nación como presunto participante en el asesinato de Nelson Medina Muñoz, ocurrido en la vereda Espinal de Gigante, Huila, el 26 de junio de 2023. Según la investigación, él sería parte del grupo que disparó contra Medina Muñoz y dos acompañantes, y después robó una camioneta y otras pertenencias.

¿Qué es la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo)?

Asoquimbo es una asociación que agrupa a las comunidades y personas afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. En el caso de Nelson Medina Muñoz, él era integrante activo de esta organización y su labor como líder campesino y pescador artesanal lo convirtió en un reconocido representante de los intereses de los afectados en Gigante, Huila.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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