Por: El Espectador

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El esquema de seguridad de Gustavo Petro, expresidente de Colombia, volvió al centro del debate público tras recientes afirmaciones del propio Petro sobre supuestas modificaciones en su protección. El gobierno de Abelardo de la Espriella respondió a estas declaraciones, asegurando que el esquema de protección para expresidentes permanece inalterado. Según Miller Soto, vocero de la Presidencia y citado por El Espectador, el 21 de noviembre Petro manifestó en su cuenta de X que los carros blindados asignados a él y a su familia habían sido retirados, y que algunos de estos vehículos fueron entregados a la escolta del presidente actual, mientras que otros quedaron en poder de generales de la policía.

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Soto aclaró que el presidente De la Espriella mantiene la protección de todos los exmandatarios: "La orden del presidente Abelardo de la Espriella ha sido mantener intactos los esquemas de protección de los expresidentes, todos, también el del señor Gustavo Petro". Resaltó que esto no obedece a decisiones personales, sino a una obligación institucional, apoyada por el decreto 169 de 2018. Este decreto fija que los expresidentes y sus familias tienen derecho a un esquema de protección vitalicio, conforme a los estudios que definen su nivel de riesgo. Enfatizó las diferencias entre el esquema durante la presidencia y el posterior a esta etapa, pero insistió en que ello no implica una reducción arbitraria en la protección.

El portavoz calificó como "totalmente falso" que el actual gobierno esté reduciendo o modificando el esquema de seguridad de Gustavo Petro, posición que compartió con medios como El Espectador. Asimismo, señaló que la denuncia pública de Petro carece de detalles verificables, ya que él no especificó el número de vehículos retirados, las fechas de los presuntos hechos ni mostró documentos de respaldo.

De acuerdo con El Espectador, este debate ocurre en un contexto en el que otras figuras políticas también han denunciado modificaciones en sus esquemas de protección. Claudia López, excandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, afirmó días antes que el retiro de su esquema de seguridad era una "retaliación política" por parte del gobierno De la Espriella y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encabezada por Didier Blanco. Sin embargo, ni la Presidencia ni la UNP han respondido a esta acusación. Estas controversias surgen tras la orden presidencial de revisar los esquemas existentes y retirar aquellos que no tuvieran justificación, lo que ya implicó el retiro de esquemas a algunos exministros de Petro en septiembre de 2026, según El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué afirmó el expresidente Gustavo Petro que retiraron parte de su esquema de seguridad?

Según lo reportado por El Espectador, Gustavo Petro publicó en X el 21 de noviembre que estaba siendo despojado de carros blindados tanto él como su familia, sugiriendo que algunos vehículos fueron asignados a la escolta del presidente en funciones y otros a generales de la policía. Sin embargo, no presentó detalles, documentos u órdenes oficiales que sustentaran su denuncia.

¿Qué establece el decreto 169 de 2018 sobre el esquema de protección para expresidentes en Colombia?

De acuerdo con información de la Presidencia citada por El Espectador, el decreto 169 de 2018 determina que los expresidentes de Colombia y sus familias tienen derecho a contar con un esquema de protección vitalicio, cuyo alcance se define según los estudios de riesgo realizados por las autoridades competentes.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.