Por: El Espectador

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El festival Salsa al Parque tiene preparadas dos jornadas repletas de música y baile en un entorno completamente al aire libre, programadas para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el parque Simón Bolívar. Las personas que contemplen asistir al evento deberán tomar precauciones, ya que el clima impredecible de Bogotá podría jugar un papel crucial en la experiencia. Según la información entregada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se anticipan mañanas secas, pero a medida que avance cada día, la nubosidad aumentará y es probable que ocurran lluvias durante las tardes y noches. Para quienes deseen estar prevenidos, la sugerencia es llevar ropa impermeable ligera o un poncho en vez de sombrilla, ya que la organización del festival ha prohibido el ingreso de sombrillas con puntas por motivos de seguridad.

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De acuerdo con el pronóstico nacional más reciente, las precipitaciones afectarán sectores de la región Andina, y la capital no será la excepción. Si bien el fenómeno de El Niño ha propiciado que noviembre sea menos lluvioso de lo habitual, esto no descarta eventos de lluvia intensa en cortos periodos. Un ejemplo reciente lo brinda la jornada del 23 de noviembre, donde en la estación El Paraíso, ubicada en Chapinero, se acumularon 42 milímetros de lluvia, un dato recordado por las autoridades distritales para ilustrar el riesgo de aguaceros inesperados en la ciudad.

El ingreso a Salsa al Parque será gratuito, limitado exclusivamente a quienes tengan más de 18 años y presenten su documento de identidad. La apertura de puertas será el sábado desde las 12:30 p. m. y el domingo desde las 11:30 a. m. El acceso general se efectuará por la calle 63, mientras que las personas con discapacidad contarán con ingreso especial por la avenida carrera 60. El festival, que cuenta con soporte médico y sanitario suficiente, invita a los asistentes a vestirse en capas y evitar calzado susceptible al agua y el lodo. Es recomendable proteger objetos personales, como celulares y documentos, en bolsas selladas.

El acceso al parque presentará cierres viales en la calzada sur de la calle 63 entre carreras 68 y 60, y la ciclorruta también sufrirá restricciones temporales. La Secretaría de Movilidad sugiere priorizar el uso de Transmilenio, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), la bicicleta o desplazarse a pie desde puntos de conexión, dejando el vehículo particular como última opción debido a posibles congestiones. Aquellos que opten por conducir encontrarán parqueaderos habilitados cerca del lugar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Salsa al Parque en Bogotá?

Según el IDEAM, para Bogotá durante Salsa al Parque se espera que las mañanas sean relativamente secas, con un incremento de nubosidad y lluvias en horas de la tarde y noche. Por eso se recomienda a los asistentes llevar ropa adecuada y protegerse ante posibles aguaceros.

¿Qué restricciones de ingreso y movilidad habrá durante Salsa al Parque 2026?

El ingreso es solo para mayores de 18 años que presenten documento de identidad. Habrá restricción de sombrillas con punta, y cierres viales en la calle 63, entre carreras 68 y 60, así como en la ciclorruta. Se aconseja llegar usando transporte público o bicicleta por las vías y estaciones cercanas mencionadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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