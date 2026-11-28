Por: Portal Bogotá

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Bogotá marcó un hito en la protección de los derechos de las personas mayores con la realización del IV Diálogo Ciudadano, evento que tuvo lugar en el Edificio de Mantenimiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Según información de la Alcaldía de Bogotá, se trató de la primera vez que este emblemático espacio se convirtió en escenario de participación ciudadana activa y construcción colectiva de propuestas orientadas al envejecimiento y la vejez. Este encuentro, enmarcado en la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', proyecta nuevas rutas para transformar la atención, el entorno y las políticas públicas que afectan a la población mayor de la ciudad.

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El evento surgió en el contexto del Acuerdo Social Transformador denominado “Preparándonos para envejecer con MAS Bienestar”. El objetivo fue crear espacios inclusivos donde se promueva una visión positiva del envejecimiento, fortalecer la cultura del cuidado y asegurar condiciones dignas, integrales y saludables para los adultos mayores. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud (SDS), este diálogo permitió consolidar un modelo de gestión pública abierto y transparente, reconociendo tanto la historia del hospital San Juan de Dios como su renovado papel como centro de innovación para la salud y el bienestar de los ciudadanos de la tercera edad.

Gerson Bermont, secretario de Salud, enfatizó la importancia de la participación incidente de los ciudadanos y el compromiso de las instituciones con quienes cuidan y acompañan a los adultos mayores. Expresó que “en el San Juan de Dios no solo estamos construyendo un hospital, sino un centro de innovación para el envejecimiento y la vejez, con una mirada integral de todo el ciclo de vida”. De esta forma, los aportes de quienes participaron sirven de base para la construcción de políticas públicas alineadas con las necesidades reales de la población.

Durante el diálogo, la SDS y los asistentes trabajaron en tres estaciones metodológicas de cocreación. En la primera, llamada El Árbol de la vida y la salud, se realizó un diagnóstico conjunto que permitió recuperar saberes ancestrales, examinar la calidad de la atención actual y plantear ideas para mejorarla. En la estación El Botiquín del futuro, se generaron alternativas no farmacológicas con foco en la empatía y la escucha para combatir la soledad y fortalecer los lazos entre pacientes y personal de salud. Finalmente, en Mi entorno saludable, se identificaron barreras y se discutieron propuestas para garantizar espacios amigables y accesibles.

Eugenia Arboleda Balbin, subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía (e), resaltó la importancia de integrar el tema del envejecimiento en los modelos de atención y de proyectar el complejo hospitalario como motor de innovación y elemento clave en la transformación de la salud en Bogotá. El acompañamiento de la Veeduría Distrital y equipos de Control Social aseguró un diálogo transparente, en el que las necesidades de la población mayor se reconocieron y se orientaron acciones directas en el Modelo de Salud MAS Bienestar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tuvo el IV Diálogo Ciudadano en la atención de las personas mayores en Bogotá?

El IV Diálogo Ciudadano brindó un espacio inédito de participación y cocreación que permitió recopilar propuestas concretas desde la ciudadanía para transformar el modelo de atención de las personas mayores. Según la Secretaría Distrital de Salud, los aportes recogidos serán incorporados al Modelo de Salud MAS Bienestar, con el objetivo de orientar acciones que garanticen una vejez digna e incluyente en Bogotá.

¿Cómo se desarrollaron las estaciones metodológicas en el Diálogo Ciudadano sobre envejecimiento en Bogotá?

Durante el evento, participantes y funcionarios trabajaron en tres estaciones metodológicas: El Árbol de la vida y la salud (diagnóstico y recuperación de saberes), El Botiquín del futuro (propuestas no farmacológicas y de acompañamiento emocional) y Mi entorno saludable (identificación de barreras y creación de espacios amigables). Estas dinámicas facilitaron la construcción colectiva de soluciones y la integración de diferentes perspectivas sobre la vejez en las políticas públicas distritales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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