Karol Samantha volvió a demostrar el apoyo que le brinda a su pareja, la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia‘, quien atraviesa un difícil momento mientras permanece privada de la libertad.

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A través de sus redes sociales, Samantha publicó varias imágenes de una visita que realizó a la empresaria y compartió una dedicatoria que llamó la atención de sus seguidores. En el mensaje dejó ver cuánto extraña a Daneidy y le recordó que las circunstancias actuales no definen quién es ni los proyectos que todavía tienen pendientes.

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La publicación estuvo acompañada de palabras de cariño, confianza y fe, con las que expresó su deseo de que ambas puedan superar esta etapa y continuar con los planes que han construido como pareja.

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¿Qué le dijo Karol Samantha a ‘Epa Colombia’?

Una de las frases más emotivas de la dedicatoria fue el deseo de poder abrazar a su pareja y recordarle que su situación actual no representa todo lo que ella es.

“Ojalá pudiera abrazarte y recordarte todos los días que no eres solamente las circunstancias que hoy estás viviendo. Eres mucho más que este momento. No dejes de creer, porque todavía nos quedan muchos sueños por cumplir, Dios te sanará y te libertará”, escribió Karol Samantha.

En su mensaje, la creadora de contenido también hizo referencia a los proyectos que todavía espera compartir con Daneidy. La frase “todavía nos quedan muchos sueños por cumplir” fue una de las expresiones que más llamó la atención de quienes siguen a la pareja.

Además, Samantha manifestó su confianza en que la empresaria pueda salir adelante y superar las dificultades que enfrenta actualmente. Su dedicatoria estuvo marcada por referencias religiosas y por la esperanza de volver a compartir momentos juntas.

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La publicación generó comentarios de usuarios que destacaron el acompañamiento que Karol Samantha le ha brindado a ‘Epa Colombia’ durante su reclusión.

Varios seguidores aprovecharon el espacio para enviar mensajes de solidaridad y expresar sus deseos de que la pareja pueda reencontrarse y continuar con sus proyectos.

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La fotografía y las palabras de Samantha también volvieron a poner la atención sobre el momento personal que atraviesa Daneidy Barrera y el respaldo que recibe de sus seres queridos mientras permanece alejada de su vida cotidiana.

Por ahora, Karol Samantha mantiene públicamente su mensaje de apoyo y esperanza, con la mirada puesta en los sueños que, según expresó, todavía quiere cumplir junto a su pareja.

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