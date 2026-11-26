Amparo Grisales fue vista en RTVC en un momento de conmemoración, encuentro sobre el que salieron más detalles a flote acerca de un proyecto en el que ella va a ser de nuevo proyecto televisivo.

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Lejos del brillo que tiene la jurado actualmente en ‘Yo me llamo’, con Caracol Televisión’, y de su participación como actriz en la telenovela ‘¿En qué lío me metí?’, ahora estaría en otro espacio.

Pulzo conoció que ‘la Diva’ será la encargada de ser la cara de un programa especial con RTVC como parte de la reemisión de ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, luego de que se hizo la restauración del primer capítulo.

La fuente allegada al proyecto indicó que aprovechando el esfuerzo por revivir una producción en la que Grisales fue protagonista, se lanza el formato corto en el que ella comparte junto a Jorge Alí Triana.

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Si bien no se conocen mayores detalles sobre el papel de la caldense ante una producción que fue un ‘viejo amor’ al catapultarla en la televisión colombiana hace más de tres décadas, se sabe que ya estuvieron juntos para avanzar en este programa.

Estas son algunas fotos del reencuentro que tuvieron la actriz y el veterano director de la televisión colombiana en RTVC a propósito del recuerdo alrededor de las Hinojosa.

De hecho, uno de los hechos que hizo llorar a Amparo Grisales dentro de ese encuentro fue un regalo que le hicieron de parte de la producción como parte de los recuerdos de la mencionada telenovela.

Incluso, el relato indica que ‘la Diva’ utilizó su célebre frase para expresar su emoción al verse en un espacio recreado alrededor de la novela emitida en 1988. “Me ericé”, reconoció.

El programa en cuestión con la caldense y con Jorge Alí Triana se va a emitir antes de la presentación de nuevo de ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, que tuvo la restauración de Señal Colombia para las necesidades técnicas actuales.

La grabación de los capítulos en cuestión se llevó a cabo este miércoles 25 de noviembre de 2026, lo que abrió la oportunidad para rendirle el reconocimiento a la protagonista de esa telenovela.

La intención es relatar incidencias de lo que la actriz y el director vivieron durante el trabajo con la producción que se volverá a emitir, detalles de la historia, lo que movió fibras entre los participantes.

Así, Grisales tiene nuevo programa con RTVC, que llega como adición a la retransmisión de una novela que marcó época en la década de los 80 en la televisión colombiana.

¿Cómo era la novela ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’?

La telenovela ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ marcó un hito histórico en la televisión colombiana tras su estreno en octubre de 1988 por la Cadena Dos.

Dirigida por Jorge Alí Triana y producida por RTI Televisión, esta miniserie adaptó con rigor estético la novela homónima publicada por el escritor boyacense Próspero Morales Pradilla.

La historia trasladó a los televidentes hacia la ciudad colonial de Tunja durante el siglo XVI, retratando pasiones prohibidas, intrigas políticas, ambición económica y crímenes dentro de la aristocracia.

Amparo Grisales interpretó magistralmente a la seductora Inés de Hinojosa, mientras Margarita Rosa de Francisco encarnó a su sobrina Juanita en una recordada dupla actoral femenina.

Su puesta en escena rompió los esquemas conservadores de finales de los años ochenta al incluir escenas audaces de desnudos artísticos, erotismo explícito y relaciones lésbicas en pantalla nacional.

Debido a su alto contenido adulto, la emisión ocupó el horario nocturno de las diez de la noche los martes, generando intensos debates morales, religiosos y mediáticos en Colombia.

Asimismo, la producción sobresalió por su impecable dirección de arte, vestuario de época y locaciones patrimoniales en Villa de Leyva y Tunja que otorgaron gran realismo cinematográfico.

El reparto también reunió figuras consagradas como Kepa Amuchastegui, Delfina Guido, Diego Álvarez y Gustavo Angarita, consolidando actuaciones memorables bajo un guion adaptado por Julio Jiménez.

Con apenas diez capítulos de una hora, la obra alcanzó niveles extraordinarios de audiencia y obtuvo múltiples premios nacionales por su calidad narrativa, fotografía y dirección general.

Décadas después de su emisión original, esta producción permanece como un referente indiscutible de audacia creativa, ruptura cultural y excelencia dramática dentro de la historia audiovisual colombiana.

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