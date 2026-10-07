Por: EL PILON SA

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El talento infantil de Pueblo Bello, municipio ubicado en el departamento de Cesar, llegó al horario estelar de la televisión colombiana con la participación de Malcolm González Díaz, un niño arhuaco de ocho años. La historia, recogida por Alfredo José García, Betan, destaca cómo Malcolm formó parte de ‘Yo Me Llamo Mini’, la versión infantil del popular programa de imitación de Caracol Televisión.

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Durante su participación, Malcolm se presentó con sinceridad y orgullo. Se mostró como un niño de Pueblo Bello, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y explicó ante la presentadora Melina Ramírez que pertenece a la comunidad arhuaca. Narró que desde los tres años ha sentido una conexión particular con la música, en especial la popular mexicana. Por ello, ese día tomó un descanso de su vestimenta tradicional para convertirse en el imitador de Pedrito Fernández.

Malcolm eligió a Pedrito Fernández porque, según explicó entre risas, su voz se parece a la del cantante mexicano “en los dientes”. Su interpretación de ‘La de la mochila azul’, una de las canciones más icónicas de Fernández, cautivó la atención de todos los asistentes, en especial la de los jurados Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio Cheveroni. Grisales interrumpió la presentación para mostrar su entusiasmo y terminó por exclamar: “¡Sí te llamas!”, en alusión a la dinámica del programa. Al terminar, además de los elogios, Malcolm recibió un obsequio de parte de Grisales.

Uno de los momentos más curiosos de la noche se dio cuando Malcolm, de manera espontánea, le dijo a Elder Dayán Díaz que era su primo, refiriéndose a la reconocida familia Díaz. Esto sorprendió al jurado, quien no dudó en acercarse, cargar al niño y llevarlo hasta la mesa de evaluación, fortaleciendo el vínculo generado en vivo.

Aprovechando el espacio, Malcolm también habló sobre las costumbres arhuacas, explicando detalles sobre las mochilas, las mantas y el sombrero tradicional, el cual, según contó, solo puede usar quien tenga más de 18 años: “porque así fue”, comentó entre risas, provocando la simpatía de todos. Además, confesó que la gestión de sus redes sociales la realiza su madre, quien ha sido pieza clave en su proceso musical.

El paso de Malcolm por ‘Yo Me Llamo Mini’ no solo permitió exhibir su talento, sino visibilizar su origen arhuaco y el municipio de Pueblo Bello ante una audiencia nacional. Su recorrido, de acuerdo con las imágenes transmitidas por Caracol Televisión, concluyó con la emotiva salida del escenario junto a Elder Dayán Díaz, para reencontrarse con su madre y celebrar el logro alcanzado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Malcolm González Díaz, el niño arhuaco que participó en ‘Yo Me Llamo Mini’?

Malcolm González Díaz es un niño de ocho años, originario de Pueblo Bello, Cesar, y miembro del pueblo arhuaco. De acuerdo con el relato publicado por Alfredo José García, Betan, Malcolm comenzó a cantar desde los tres años y tiene una gran afinidad por la música popular mexicana. Su participación en ‘Yo Me Llamo Mini’ permitió visibilizar tanto su talento artístico como las costumbres y tradiciones de su comunidad indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta.

¿Qué tradiciones arhuacas mencionó Malcolm González Díaz en su presentación en televisión?

Durante el programa, Malcolm González Díaz explicó elementos fundamentales de la cultura arhuaca, como las mochilas, las mantas y el sombrero tradicional. Destacó que este último solo puede usarse después de los 18 años y, aunque no detalló la razón, mencionó que es una regla establecida por su comunidad, lo cual provocó curiosidad y simpatía entre los jurados y el público del programa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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