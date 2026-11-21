En medio de las revelaciones que salen a flote en el país, un detalle sobre la vida personal de una de las grandes figuras del entretenimiento en Colombia quedó sobre la mesa frente a las cámaras.

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La actriz Alejandra Borrero estuvo como invitada en la emisión del sábado 21 de noviembre de 2026 de ‘Bravíssimo’ de Citytv para presentar la edición número 11 del Festival ‘Ni con el pétalo de una rosa’, liderado por ella.

Esa aparición en el programa matutino de variedades de la televisión colombiana se convirtió en una posibilidad para que mostraran en público a la novia de la artista, que se vio también impresionada por ese momento.

María Torres, pareja actual de Alejandra Borrero, exaltó a la caucana de 64 años por la labor que ha llevado a cabo en nombre de la protección de las mujeres por medio de su trabajo artístico, en un mensaje emotivo en el mencionado formato.

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Lo cierto es que no pasó desapercibida la sorpresiva respuesta por parte de la actriz al referirse al equipo del programa que tiene a Marcelo Cezán como presentador ante esa aparición.

“¿Por qué son tan mugrosos?”, preguntó Borrero, que luego asombró de nuevo al decir, todavía en tono jocoso: “Ustedes son unos mugrosos, metidos, sapos”, al mirar a los conductores de ‘Bravíssimo’ y a otros detrás de cámaras.

El momento se mantuvo en medio del buen ambiente, pero dejó en evidencia lo inesperado de la invitada que hasta el momento se ha mantenido en buena parte lejos de los reflectores del entretenimiento a nivel nacional.

Cabe remarcar que Torres es una trabajadora social con la que la actriz lleva tres años de relación sentimental, en medio de un camino en común que tienen en defensa de las mujeres.

En ese sentido, al remarcar ese noviazgo, lo describió “con dulzura, con tranquilidad, con eso que tiene uno en la casa y es la posibilidad de llegar a un bello abrazo, a siempre encontrar respuestas, amor y contención”.

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Es importante recordar que Alejandra Borrero sufrió la muerte de su novia Elizabeth Bateman debido al coronavirus en 2021, en un caso del que hubo seguimiento a nivel nacional.

Ahora, esta nueva etapa amorosa para la artista queda enmarcada por una fraternidad en proyectos y convicciones, con una mujer que ahora queda bajo los lentes de las cámaras en la televisión colombiana.

¿Quién es Alejandra Borrero?

Alejandra Borrero es una de las actrices, directoras y gestoras culturales más influyentes de Colombia, reconocida por una trayectoria artística que supera cuatro décadas en teatro, cine y televisión.

Nacida el 25 de abril de 1962 en Popayán (Cauca) estudió Artes Dramáticas en la Universidad del Valle, iniciando posteriormente una destacada carrera actoral en producciones nacionales.

Durante los años ochenta y noventa protagonizó telenovelas emblemáticas como ‘Azúcar’, ‘Café, con aroma de mujer’, ‘La otra mitad del sol’ y ‘Perfume de agonía’, consolidando prestigio artístico.

Asimismo, brilló en producciones cinematográficas colombianas reconocidas internacionalmente, entre ellas ‘La deuda’, ‘Bolívar soy yo’, ‘Rosario Tijeras’ y ‘El amor en los tiempos del cólera’, obteniendo múltiples galardones.

En 2008 fundó en Bogotá el centro cultural Casa Ensamble, hoy conocido como Casa E Borrero, espacio dedicado a promover artes escénicas, formación teatral y creación independiente contemporánea.

Además de su labor escénica, Alejandra Borrero lidera desde hace más de una década la campaña y festival ‘Ni con el pétalo de una rosa’, iniciativa contra violencias hacia mujeres.

Mediante este proyecto artístico y pedagógico, la creadora caucana articula teatro, música y diálogo social para sensibilizar sobre equidad de género y prevención de agresiones físicas o psicológicas.

En el ámbito personal, Borrero ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual y activismo LGBTIQ+, convirtiéndose en referente público de diversidad, inclusión y defensa de derechos humanos en Colombia.

A lo largo de su carrera recibió múltiples premios India Catalina y TVyNovelas, además de reconocimientos institucionales por su aporte permanente al desarrollo cultural y teatral colombiano.

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