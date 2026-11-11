Un dictamen clínico impreciso transformó radicalmente la existencia de Adriana Betancur, quien afrontó terapias contra un lupus inexistente durante dos años completos antes de corroborar la equivocación médica cometida en su historial.

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“A la final nunca tuve lupus”, aseguró durante el ‘Foro Salud Renal’, organizado por la ‘revista Cambio’, al exponer que antes gozaba de excelente vitalidad física, ingería abundante agua cotidianamente y desconocía cualquier clase de anomalía orgánica.

“Yo en ningún momento tuve síntomas. Yo puedo decir que fui una paciente asintomática”, contó, en un relato de marzo de 2026 y que meses después sale a flote en medio de la dura situación que la tiene luchando por su vida.

El hallazgo derivó de revisiones preventivas hechas cuando transitaba por sus 26 años de edad, momento en que un examen de creatinina arrojó indicadores alterados y despertó inquietudes sobre sus riñones.

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Luego de la alerta, los especialistas la ingresaron de inmediato al protocolo de protección renal en su EPS, donde un médico tratante dispuso practicarle una biopsia para profundizar en el daño detectado en tejidos.

Aquel procedimiento quirúrgico precipitó el erróneo dictamen sobre aquella condición inmunológica que perjudica múltiples órganos corporales vitales, orientando un esquema terapéutico farmacológico equivocado durante meses y afectando gravemente su evolución clínica general.

“Este diagnóstico lo tuve por dos años y fui tratada como paciente de lupus”, recordó al hablar de lo ocurrido, aunque en la actualidad Adriana Betancur vive una enfermedad muy delicada.

En ese lapso, la patología continuó avanzando de forma implacable: la operatividad de sus órganos renales cayó dramáticamente del 30 % al 3 %, forzando la adopción inmediata de procedimientos periódicos de diálisis.

Hacia el año 2014, el equipo médico practicó un trasplante de riñón con resultados favorables transitorios, pues con el transcurso de las temporadas su cuerpo generó un rechazo inmunológico severo al injerto.

“Yo ya pasé por un trasplante y ya esta es la segunda vez que paso por una diálisis”, explicó la mujer que ahora está en urgencias bajo la asistencia médica especializada.

#ForoSaludRenal | “Lo mío fue un diagnóstico errado”: Adriana Betancur, presentadora y paciente, habla sobre su experiencia al vivir con una enfermedad renal crónica. #EnVivo https://t.co/xdYHTI66Jg https://t.co/3DzXpMGkbt — CAMBIO (@estoescambio) March 12, 2026

El panorama clínico de la presentadora despertó honda alarma entre sus seguidores luego de confirmarse su internación en estado delicado e intubada dentro de las dependencias de la Clínica Palermo, en Bogotá.

Con el transcurso de las jornadas, el personal asistencial reportó progresos significativos y reconfortantes: la paciente reanudó sesiones de diálisis y recuperó de forma exitosa la capacidad de respirar por sus propios medios.

Actualmente, sus parientes y allegados coordinan su remisión hacia otro centro hospitalario especializado para salvaguardar la continuidad de su proceso terapéutico integral y consolidar su definitiva recuperación en compañía de sus médicos.

¿Quién es Adriana Betancur?

Adriana Betancur es una reconocida modelo y presentadora de televisión colombiana nacida en Medellín, Antioquia, consolidada como una figura destacada de la pantalla chica nacional.

Su trayectoria pública comenzó en el mundo del modelaje y las pasarelas, logrando una notable visibilidad en certámenes comerciales y campañas publicitarias antes de ingresar de lleno a la televisión.

La comunicadora alcanzó amplia popularidad nacional como conductora principal del matutino ‘Muy Buenos Días’ del Canal RCN, compartiendo set junto al fallecido presentador Jota Mario Valencia durante varios años.

En ese espacio televisivo, Betancur conectó cercanamente con las audiencias matutinas, destacando por su carisma, espontaneidad y versatilidad para entrevistar a diversas personalidades de la farándula y la cultura.

Posteriormente, la antioqueña participó en proyectos audiovisuales enfocados en entretenimiento, estilo de vida y transmisiones especiales de ferias y fiestas regionales en diferentes ciudades de Colombia.

Más allá de su carrera en los medios audiovisuales, Betancur lidera activamente campañas de concientización social sobre la donación de órganos y la prevención de enfermedades renales crónicas.

Su experiencia personal enfrentando fallas renales severas, diálisis continuas y procedimientos quirúrgicos de trasplante la convirtió en un referente de resiliencia y testimonio público para miles de pacientes.

A través de sus plataformas digitales y encuentros comunitarios, la presentadora promueve hábitos saludables, enfatizando la importancia de los diagnósticos médicos preventivos y la solidaridad comunitaria.

Su profesionalismo periodístico y su incansable labor humanitaria mantienen a Adriana Betancur como una personalidad influyente, querida y respetada dentro del entretenimiento y la sociedad en Colombia.