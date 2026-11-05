El presentador y chef Chris Carpentier sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que hace aproximadamente una semana sufrió dos infartos al corazón y que debió ser intervenido con la colocación de un ‘stent’.

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A través de un video publicado en sus plataformas digitales, el exjurado de ‘Masterchef’ compartió los detalles de su delicada situación médica y expresó su gratitud hacia quienes estuvieron a su lado durante ese difícil momento.

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El creador de contenido también dirigió palabras de reconocimiento a sus seguidores en internet. “A ustedes también, los de redes que me han escrito, solo agradecer”, señaló Carpentier, visiblemente emocionado por las muestras de afecto que recibió durante su proceso de recuperación.

Más allá del parte médico, el chef aprovechó el espacio para compartir una reflexión personal que surgió tras enfrentar un episodio que puso en riesgo su vida. “Una pequeña reflexión después de que la vida te da una segunda oportunidad es que no nos tomemos las cosas quizás con tanto estrés, tomémonos la vida un poquito más liviano, porque al final todo pasa en la vida, pasa lo bueno y pasa lo malo”, expresó en su mensaje, en el que también hizo alusión al convulso año en curso, marcado por terremotos y otras catástrofes.

#petro #infarto ♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) – ImoKenpi-Dou @pulzocolombia Chris Carpentier sufrió dos infartos y tuvo que ser intervenido de urgencia? El chef chileno, recordado por su participación como jurado de MasterChef, contó que el episodio ocurrió mientras estaba en Colombia y que los médicos tuvieron que instalarle un stent para mantener abierta una arteria. Aunque aseguró que actualmente se encuentra mucho mejor, reconoció que esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre su estilo de vida y la importancia de bajar el ritmo. #carpentier

¿Qué es un ‘stent’ y para qué se usa tras un infarto al corazón?

Un ‘stent’ es un pequeño dispositivo en forma de malla metálica que se implanta en las arterias coronarias para mantenerlas abiertas y restaurar el flujo sanguíneo después de un bloqueo. Este procedimiento, conocido como angioplastia, es uno de los tratamientos más comunes y efectivos para atender infartos agudos de miocardio, y puede salvar la vida del paciente cuando se aplica a tiempo.

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¿Cuáles son las recomendaciones médicas después de colocar un ‘stent’ coronario?

Tras la colocación de un stent, los pacientes deben seguir un tratamiento con medicamentos anticoagulantes y realizar cambios en su estilo de vida, como reducir el estrés, adoptar una alimentación balanceada y evitar el sedentarismo. El seguimiento médico periódico es fundamental para prevenir nuevas obstrucciones y garantizar una recuperación satisfactoria a largo plazo.

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