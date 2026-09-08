Paula Galindo, conocida en redes sociales como ‘Pautips‘, volvió a estar en el centro de la conversación entre los seguidores de ‘Masterchef celebrity’ Colombia después de protagonizar varios momentos de tensión durante uno de los retos grupales de la competencia.

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La creadora de contenido asumió el rol de capitana de su equipo y tuvo algunos desencuentros con sus compañeros, entre ellos Jimmy Vásquez y Emiro Navarro. Su manera de comunicarse durante la prueba generó críticas de algunos televidentes, quienes cuestionaron la forma en la que reaccionó ante la presión de la competencia.

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Después de ver el capítulo y conocer las reacciones que generó en redes sociales, ‘Pautips’ decidió referirse públicamente a lo ocurrido.

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A través de sus redes sociales, la ‘influencer’ aseguró que incluso para ella fue difícil observar su comportamiento desde la perspectiva de una espectadora.

Galindo reconoció que algunas de las actitudes que mostró durante el reto no corresponden a la manera en la que quisiera desenvolverse y admitió que las imágenes le dejaron una importante reflexión.

“Son actitudes de las que no me siento orgullosa para nada”, expresó ‘Pautips’.

La participante también consideró que parte de los cuestionamientos que recibió de los televidentes eran válidos y que, más allá de las críticas, la experiencia le permitió identificar aspectos personales que quiere trabajar.

“Sí tienen la razón, pero lo que más me llega a la mente es que tengo una gran oportunidad de cambio”, manifestó.

‘Pautips’ también aprovechó su mensaje para ofrecer disculpas a las personas que pudieron sentirse incómodas, molestas o sorprendidas por su comportamiento durante el programa.

“A las personas que se sintieron ofendidas, sorprendidas, molestas, les pido una disculpa”, señaló.

La creadora de contenido explicó que tampoco fue sencillo para ella verse frustrada y bajo presión frente a las cámaras. De acuerdo con lo reportado por Noticias RCN, ‘Pautips’ relacionó algunos de estos episodios con el cansancio, el estrés y la presión propios de la competencia.

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Sin embargo, su mensaje estuvo principalmente enfocado en asumir su responsabilidad sobre lo ocurrido y reconocer que hay comportamientos que quiere modificar.

La situación con sus compañeros tampoco sería un episodio aislado. En julio, ‘Pautips’ ya había ofrecido disculpas públicamente a Emiro Navarro después de protagonizar otro momento de tensión durante una prueba de MasterChef Celebrity.

En aquella oportunidad, la creadora de contenido reconoció que no había sido la mejor manera de dirigirse a su compañero después de pedirle que se callara durante el reto. Posteriormente, ambos dejaron claro que mantenían una buena relación y que la situación no había trascendido fuera de la competencia.

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Ahora, la participante volvió a hablar sobre su comportamiento después de observarse en televisión y aseguró que la experiencia le permitió identificar reacciones que tampoco resultan cómodas para ella.

Más allá de las discusiones que puedan surgir dentro de la cocina, ‘Pautips’ planteó que su paso por MasterChef Celebrity Colombia también le ha permitido enfrentarse a situaciones personales que no siempre son fáciles de reconocer.

La ‘influencer’ optó por asumir las críticas, ofrecer disculpas y convertir el episodio en una oportunidad de aprendizaje, especialmente después de ver cómo sus reacciones fueron percibidas por quienes siguen el programa.

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