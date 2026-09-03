La presentadora Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores al revelar que sufrió un episodio cardiovascular durante una de las jornadas de grabación de ‘Masterchef Celebrity’, situación que la obligó a abandonar el set para recibir atención médica de urgencia.

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(Vea también: Claudia Bahamón sufrió nuevo accidente en ‘Masterchef 2026’ y se llevó un buen susto)

La conductora compartió el episodio a través de su cuenta de Instagram, donde explicó que el incidente ocurrió hace varios meses, durante la eliminación en la que la participante Milena dejó la competencia.

Aunque en ese momento decidió mantener la situación en reserva, ahora aprovechó la emisión de esos capítulos para explicar por qué estuvo ausente del programa y enviar un mensaje sobre la importancia de cuidar la salud.

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Claudia Bahamón contó cómo ocurrió el episodio cardiovascular

Según relató la presentadora, el episodio ocurrió en plena grabación del concurso de cocina y representó un gran susto para ella.

“Eso fue lo que me pasó en los capítulos que están viendo estos días de ‘Masterchef’. Hace varios meses, en plena grabación, tuve un episodio cardiovascular que me asustó mucho y me obligó a parar en plena eliminación, ir a urgencias y, sobre todo, cuidarme”, escribió.

Bahamón no entregó detalles sobre un diagnóstico específico ni explicó si requirió algún procedimiento médico. Su mensaje estuvo dirigido principalmente a tranquilizar a quienes habían notado su ausencia en algunos episodios.

“¡Estoy bien! Tranquilos, estoy bien”, expresó al inicio de su publicación.

La presentadora explicó que solo decidió retomar sus actividades cuando sintió que su cuerpo estaba preparado para hacerlo.

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El aprendizaje que le dejó el problema de salud

Más allá de contar lo ocurrido, Bahamón aprovechó la publicación para reflexionar sobre la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo.

“A veces somos increíblemente responsables con todo y con todos… menos con nosotros mismos”, escribió.

La conductora aseguró que el ritmo de trabajo, las responsabilidades y los compromisos diarios pueden hacer que muchas personas ignoren su propio bienestar hasta que el organismo obliga a detenerse.

“Cumplimos, trabajamos, corremos, cuidamos, seguimos… y se nos olvida escuchar el cuerpo. Hasta que el cuerpo habla más fuerte”, agregó.

Meses después del episodio, afirmó que puede recordar ese momento con tranquilidad y que hoy entiende la importancia de hacer una pausa cuando la salud lo exige.

“Nada de lo que hacemos es más importante que estar bien para poder hacerlo”, manifestó.

¿Cuándo volverá Claudia Bahamón a ‘Masterchef Celebrity’?

La presentadora no confirmó una fecha específica para retomar completamente sus apariciones en el programa. Sin embargo, explicó que su regreso dependió exclusivamente de su proceso de recuperación y de las recomendaciones relacionadas con su estado de salud.

“Yo prometo volver… no les adelanto cuándo, pero tuvo que ser hasta que mi cuerpo me dijo que era el momento”, señaló.

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