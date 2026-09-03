Por: La Red Viral

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Mientras muchos famosos sueñan con ponerse el delantal de MasterChef, Iván Marín llevaba años haciendo exactamente lo contrario: sacándole el cuerpo. Cocinar no era su pasión y tampoco se veía compitiendo contra personas que hablaban de recetas, técnicas y cocciones como si dominar una sartén fuera asunto de vida o muerte. Finalmente aceptó después de varias propuestas, pero hubo una razón que terminó inclinando la balanza: su hija quería verlo allí.

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En entrevista con Daniel Muñoz en La Red Viral, el humorista reconoció que su hija, apasionada por la cocina, llevaba cerca de tres años pidiéndole que participara. Para Marín también era la oportunidad de hacer un programa que ella pudiera disfrutar especialmente. Lo que comenzó como una manera de cumplirle ese sueño terminó enfrentándolo a algo que ya sospechaba: no sabía cocinar y, peor todavía, durante buena parte de la competencia tampoco creyó que pudiera aprender.

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Marín contó que llegó a preguntarse varias veces qué hacía en MasterChef. Mientras algunos compañeros estudiaban recetas y hablaban permanentemente de gastronomía, él quería cambiar de conversación. Esa diferencia hizo que durante buena parte de la competencia se sintiera más cerca de la eliminación que de avanzar.

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Las lágrimas llegaron cuando una preparación que tenía planeada no salió como esperaba. Quería sacar adelante unas arepas, falló y la frustración terminó ganándole frente a las cámaras. “¿Por qué acepté?”, fue una de las preguntas que se hizo en medio de esa experiencia.

Hoy admite que, si pudiera repetir aquel capítulo, preferiría no haber llorado. Pensó incluso que cuando las imágenes fueran emitidas las redes sociales se le vendrían encima. Para su sorpresa, asegura que ocurrió lo contrario y recibió mayoritariamente muestras de cariño.

La cocina, además, le regaló material suficiente para reírse después. En uno de los entrenamientos previos le correspondió trabajar con Sebas Vega en una preparación con tres quesos. Su misión parecía imposible de arruinar: rallar el queso.

Él tomó un queso holandés cubierto por una capa roja y siguió la instrucción con disciplina absoluta. Lo ralló completo. Queso, cobertura roja y todo. No sabía que esa capa no se comía. Cuando Vega descubrió el desastre tuvo que comenzar a retirar los pedazos rojos de la preparación. Marín tenía defensa: a él le habían dicho que rallara el queso y eso, literalmente, había hecho.

Las palabras de Lina Tejeiro también causaron conversación durante la competencia. El comediante explicó que ella cuestionaba que estuviera en MasterChef sin la misma ambición de ganar que mostraban otros participantes, pero aseguró que nunca interpretó sus comentarios como un ataque personal.

Iván incluso reconoció lo paradójico que resultó que participantes con mayor conocimiento culinario, como ella, terminaran eliminados antes que él.

Con Emiro ocurrió algo completamente diferente. Iván hizo una confesión sin demasiados rodeos: cuando lo conoció, no tenía idea de quién era. Preguntó por él y le explicaron que era un ‘influencer’ que venía de ‘La casa de los famosos’. Esa referencia bastó para que imaginara que podía encontrarse con alguien acostumbrado a las polémicas y peleas.

La convivencia desmontó rápidamente aquella impresión y terminó describiéndolo como un joven de “nobleza infinita”, de gran corazón y uno de los amigos que le dejó el programa.

Verse todas las noches en televisión también puso al famoso frente a otra realidad: su físico. Al observarse en el reality quedó sorprendido con su peso y encontró una manera muy suya de describirlo: “La barriga entraba a la estación tres metros antes que yo”.

Detrás del chiste existe, sin embargo, una historia que durante años no le causó ninguna gracia. Marín reconoció que fue profundamente inseguro con su apariencia y que durante una época estuvo “demasiado acomplejado” por considerarse feo.

Aseguró que necesitó mucha terapia para superar esa inseguridad y hoy puede hablar del tema desde otro lugar. Tampoco pretende convertirse en galán: recordó que su primer protagónico llegó precisamente por ser feo y aseguró que actualmente su preocupación por el peso está relacionada principalmente con cuidar su salud.

Fue entonces cuando Daniel Muñoz llevó la conversación del físico al bolsillo y le lanzó una provocación: “O sea, ¿ahora es un feo con plata?”.

Marín siguió la broma, pero aprovechó para aclarar algo que también le causa gracia: la supuesta fortuna que internet le atribuye. Daniel contó que al buscar su nombre aparecen contenidos preguntando ¿cómo consiguió su fortuna?. Él aseguró que le encantaría tener toda la plata que algunas personas creen que posee.

(Vea también: Filtran nombres [y video] de 6 finalistas de ‘Masterchef’ 2026: son 4 hombres y 2 mujeres)

No niega que le haya ido bien. Reconoce que puede viajar, darse ciertos lujos y disfrutar de una vida que no tenía cuando era joven, pero sostiene que eso no significa que el dinero le sobre.

Tras su salida de MasterChef, Marín decidió que tantas lágrimas, errores y quesos mal rallados tenían que servir para algo. Ahora lleva parte de esa experiencia al teatro con “Tengo sazón, pero el show está crudo”, un espectáculo en el que contará anécdotas y situaciones que no aparecieron al aire. Además, confirmó que terminó de escribir un libro relacionado con la gastronomía, abordada desde el humor y con su propio estilo.

Si la cocina no terminó convirtiéndolo en chef, por lo menos le dejó suficiente material para seguir haciendo lo que mejor conoce: comedia.

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