Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha revelado el cartel de artistas que participarán en la edición número 29 del Festival Jazz al Parque 2026, evento que consolidó su espacio como uno de los encuentros más relevantes del jazz en América Latina. Este festival se celebrará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026 en el parque El Country, ubicado en la avenida calle 127 #11D-90 en Bogotá, y la entrada será completamente gratuita, de acuerdo con información oficial de Idartes.

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En la edición 2026, el festival invita a reflexionar sobre la relación entre el jazz y las músicas, ritmos y tradiciones latinoamericanas. El evento reunirá seis artistas internacionales, tres propuestas nacionales y ocho proyectos distritales, dando protagonismo a la memoria, la improvisación y la conexión con los territorios. Entre los artistas destacados se encuentran Arturo O’Farrill, pianista y compositor mexicano radicado en Nueva York, conocido por integrar las raíces afrolatinas en el jazz contemporáneo; Cimafunk, proyecto cubano basado en la diáspora y los sonidos afrocubanos que dialogan con funk y soul; e Iraida Noriega, voz consagrada del jazz mexicano. La presencia de otros nombres internacionales, como el brasileño Uli Costa, Facundo Balta de Uruguay y Tlapalería Don Chuy de México, amplía el espectro sonoro desde el samba hasta el candombe y el bolero.

Respecto a la escena nacional, están Territorio Gauta de Barranquilla, que mezcla flauta traversa y gaita para explorar el Caribe colombiano; Madera Jazz de Medellín, agrupación joven con exploraciones contemporáneas; y Ricardo Gallo Cuarteto, que celebra dos décadas de trayectoria y presenta nueva música dedicada a Bogotá. En cuanto a los proyectos distritales, figuran nombres como Urpi Barco, quien fusiona jazz con música tradicional colombiana; Solange Prat, que mezcla jazz y soul; y agrupaciones como Maljazzviajante, fatsO y Dorado Kandua, cada una con propuestas experimentales y raíces locales.

El Festival Jazz al Parque, desde su primera edición en 1995, ha sido un espacio esencial para la circulación de músicos locales, nacionales e internacionales, permitiendo el encuentro intergeneracional y el crecimiento de la escena bogotana. Para celebrar su historia y memoria, Idartes implementó en 2021 el proyecto ‘Jazz Mutante’, con materiales audiovisuales, podcast y un banco de partituras. La edición 28, realizada en 2025, reunió a más de 23.000 asistentes. El festival, más allá de los conciertos, representa un proceso clave para comprender la evolución del jazz en Bogotá, un espacio de convivencia cultural y musical que se renueva año tras año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los artistas destacados en el cartel del Festival Jazz al Parque 2026?

Entre los artistas internacionales de mayor proyección en la edición 2026 destacan Arturo O’Farrill, Cimafunk, Iraida Noriega, Uli Costa junto a AfroSambaJazz, Facundo Balta (BALTA) y Tlapalería Don Chuy. Por Colombia, sobresalen proyectos como Territorio Gauta, Madera Jazz y Ricardo Gallo Cuarteto, junto a ocho agrupaciones distritales que expresan la diversidad del jazz en Bogotá.

¿Qué importancia tiene el Festival Jazz al Parque en la escena bogotana y latinoamericana?

El Festival Jazz al Parque ha sido fundamental para el desarrollo del jazz en Bogotá, funcionando como plataforma para talentos distritales, nacionales e internacionales y como un espacio de convergencia entre generaciones y tradiciones. Es considerado uno de los eventos más relevantes del género en Latinoamérica, por su aporte al fortalecimiento y visibilización de la identidad musical local y regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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