Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, el trabajo coordinado del gobierno distrital continúa orientando sus acciones hacia la construcción de una ciudad con más oportunidades, una mejor convivencia ciudadana y un mayor bienestar. Según información divulgada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, durante la semana del 23 al 31 de agosto de 2026, la gestión pública ha avanzado en la identificación y atención de necesidades específicas en territorios clave, con especial énfasis en la convivencia, el espacio público y la transparencia administrativa.

Sigue a PULZO en Discover

En el sector de El Espartillal, la Administración distrital llevó a cabo la jornada llamada ‘Gabinete al Barrio’, la cual permitió un diálogo directo con los integrantes de la comunidad. En este espacio se escucharon inquietudes y se priorizaron acciones enfocadas en fortalecer la seguridad, mejorar la convivencia y regular la actividad comercial. De acuerdo con lo informado, tras la jornada se establecieron compromisos y puntos críticos que serán objeto de seguimiento por parte de las autoridades distritales, marcando así una pauta de trabajo conjunto con la ciudadanía.

Por otra parte, comerciantes y representantes del Distrito en la Zona G impulsaron mesas de concertación destinadas a mejorar el manejo de residuos sólidos. Esta iniciativa tiene como objetivos fundamentales la optimización en la disposición final, la promoción de la separación en la fuente y la prevención de problemas sanitarios y la propagación de vectores. El proceso, según el gobierno distrital, toma como referencia experiencias ya implementadas en sectores como Modelia y busca identificar alternativas ajustadas a las dinámicas de la Zona G.

Ciudad Bolívar también fue protagonista esta semana con la puesta en marcha de nuevos frentes de obra en los sectores de Pasquilla y Arabia. Estos proyectos buscan mejorar la conectividad vial y las condiciones de tránsito para más de 2.000 habitantes, especialmente aquellos que viven en zonas con acceso complicado. La recuperación de la malla vial local implicó una inversión de 3.170 millones de pesos colombianos, según datos oficiales.

Finalmente, el Distrito reforzó el control sobre la gestión contractual de los Fondos de Desarrollo Local (FDL) pertenecientes a las Alcaldías Locales, en un esfuerzo por fomentar procesos más transparentes en las 20 localidades de la ciudad. Durante el Consejo de Contratación Local 2026, se analizaron indicadores de transparencia y se aplicaron nuevas herramientas técnicas que permitirán un mejor seguimiento de la inversión y la contratación a nivel local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las acciones priorizadas por la Alcaldía de Bogotá en El Espartillal durante la semana del 23 al 31 de agosto de 2026?

Durante esa semana, la Administración distrital llevó a cabo la jornada ‘Gabinete al Barrio’ en El Espartillal, priorizando acciones en seguridad, convivencia, espacio público y regulación de la actividad comercial. Se identificaron puntos críticos y se establecieron compromisos con la comunidad, que posteriormente serán supervisados para asegurar su cumplimiento, según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Cómo se busca mejorar el manejo de residuos en la Zona G de Bogotá según el Distrito?

En la Zona G, el Distrito y los comerciantes avanzan en mesas de concertación con el propósito de mejorar la disposición de residuos y fortalecer la separación en la fuente. Esta estrategia se apoya en experiencias previas como las de Modelia para prevenir riesgos sanitarios y controlar la presencia de vectores, adaptando soluciones concretas a las necesidades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z