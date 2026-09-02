Alexandra García, esposa de Gustavo Aponte, reaccionó luego de que la investigación por el asesinato del empresario diera un giro y la Fiscalía señalara que el ataque habría estado dirigido contra otra persona.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sicarios habrían entrenado en un campo de tiro antes de asesinar por error a Gustavo Aponte)

En ese sentido, la nueva hipótesis coincide con una de las principales inquietudes que había expresado la familia desde el crimen. Aponte no tenía, según sus allegados, motivos conocidos para ser blanco de un atentado.

La versión familiar tomó relevancia luego de que el ente investigador estableciera que el empresario habría sido víctima de una equivocación durante el ataque.

Lee También

Asimismo, la Fiscalía indicó que los elementos recopilados apuntan a que el homicidio estaba dirigido contra el empresario Olimpo Oliver, pero que durante la ejecución los responsables confundieron a la víctima. El abogado de la familia, el exfiscal general Mario Iguarán, también señaló que la investigación cuenta con elementos testimoniales, documentales y técnicos que respaldan esa conclusión.

El caso corresponde al ataque ocurrido el 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, donde también murió Luis Gabriel Gutiérrez, quien acompañaba a Aponte como escolta. La investigación sigue abierta y las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el crimen y cuál era el verdadero objetivo del ataque.

#BOGOTÁ. Se conoce video del momento exacto, en que fue perpetrado el ataque sicarial que cobró la vida del empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gutiérrez, en la loc/Chapinero, cl 85 con cr 7. En el video se observa cómo el atacante, vestido con traje de corbata, se… https://t.co/t4nOuGenEN pic.twitter.com/tzpEZJMbMn — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 13, 2026

¿Qué dijo la esposa de Gustavo Aponte?

En diálogo con Caracol Radio, García volvió a referirse a la personalidad de su esposo y sostuvo que lo recuerda como un hombre dedicado a su familia y dispuesto a ayudar a los demás. En declaraciones conocidas luego del giro de la investigación, insistió en que no tenía conocimiento de amenazas que pudieran explicar un ataque en su contra.

“Gustavo era un hombre entregado a su familia cien por ciento, papá de cuatro hijos, a los que amaba con locura. Un papá alcahueta, consentidor, amoroso, un excelente ser humano. Alegre, siempre fue el alma de la fiesta. Servicial, era un líder innato, generoso, trabajador incansable, como son todos los colombianos de bien”, indicó García.

Según recogió la información publicada sobre sus declaraciones, la mujer también había dicho anteriormente que no conocía de amenazas ni de extorsiones contra el empresario.

“En mi corazón sabía que había sido una equivocación; yo sabía que Gustavo no tenía ningún enemigo, ninguna amenaza. Ya teníamos esa hipótesis. Además, Gustavo nunca iba al gimnasio a esa hora, no era su rutina diaria”, agregó.

¿Qué estableció la Fiscalía sobre el crimen?

El ente investigador señaló que Aponte no era el objetivo original del homicidio. Según los elementos recopilados, los responsables buscaban atacar a otro ciudadano y terminaron confundiendo a la víctima.

La investigación también avanzó con la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, señalado de labores de seguimiento y apoyo logístico relacionadas con el crimen. El procesado fue enviado a prisión de manera preventiva y no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que conserva la presunción de inocencia mientras continúa el proceso.

A la cárcel fue enviado Leonel Enrique Llanos Paternina, presunto implicado en el crimen de Gustavo Aponte, empresario arrocero y su escolta, perpetrado el pasado 11 de febrero en inmediaciones de un gimnasio del sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá.

Actividades de… pic.twitter.com/iB8hCUB1Jv — Focus Noticias (@focusnoticia) September 1, 2026

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)