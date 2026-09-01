Más de 750.000 personas en Bogotá podrán acceder durante septiembre al programa Pasajes Gratis, que permite a población vulnerable movilizarse sin costo en TransMilenio y el SITP. Para este nuevo ciclo, el Distrito destinó más de $11.400 millones, con una cobertura aproximada de 754.000 beneficiarios.

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La mayor asignación está dirigida a las personas mayores, con cerca de 337.000 beneficiarios y una inversión de $3.571 millones. También se destinaron recursos para 255.000 personas en condición de pobreza, con una inversión de $4.925 millones, y para alrededor de 161.000 ciudadanos con discapacidad, quienes recibirán un beneficio respaldado por $2.943 millones.

El programa también contempla a grupos específicos como 243 personas mayores vinculadas a la Comunidad del Cuidado, 88 exhabitantes de calle que hacen parte del servicio de Hospedaje Social y 784 ciudadanos que viven en pagadiarios.

El objetivo de estos subsidios es reducir el impacto del transporte público sobre los ingresos de los hogares vulnerables y facilitar los desplazamientos hacia lugares de trabajo, instituciones educativas, centros de salud, espacios de cuidado y otras actividades.

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Para utilizar los pasajes, los beneficiarios deben tener una tarjeta TuLlave personalizada y activar la recarga asignada. El proceso puede realizarse en las taquillas de TransMilenio o en los puntos automáticos del sistema, mediante la opción de “Transacciones virtuales” y posteriormente “Solicitar Subsidio/Convenio”.

La activación es especialmente importante entre las personas mayores. Durante 2026, más de 380.000 han recibido precargas, pero más de 180.000 todavía no han activado el beneficio.

Los pasajes se asignan automáticamente a quienes cumplen los requisitos y la cantidad depende de las condiciones de cada beneficiario. Además, el beneficio no es acumulable: los pasajes deben activarse y utilizarse durante el mes correspondiente para evitar perderlos.

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