Por: El Espectador

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Bogotá atraviesa una compleja situación en materia de movilidad, agravada actualmente por la ejecución de múltiples proyectos de infraestructura en los principales corredores viales de la ciudad. Esto ha intensificado los ya conocidos problemas de congestión vehicular, posicionando a la capital colombiana como una de las urbes con más dificultades de tráfico en Latinoamérica, según la información publicada por Movilidad Bogotá en sus canales oficiales. En este contexto, resulta clave para los ciudadanos planear con anticipación sus rutas, especialmente considerando las restricciones de circulación que rigen este martes 1 de septiembre.

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En esta fecha, la medida de pico y placa se encuentra vigente y afecta a los vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción inicia a las 6:00 de la mañana y concluye a las 9:00 de la noche, tiempo durante el cual los automotores mencionados no pueden circular por las vías urbanas. Es importante tener en cuenta que esta regulación aplica de lunes a viernes en ese mismo horario, de acuerdo con lo confirmado en redes sociales por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Adicionalmente, se debe recordar que esta restricción también cobija a los taxis, en cuyo caso la medida se aplica para aquellos cuyas placas finalizan en los números 3 y 4. Según el reporte oficial, en los días impares -como ocurre en esta ocasión- únicamente pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que el resto debe abstenerse de desplazarse en el horario establecido.

En cuanto al sistema masivo de transporte, TransMilenio inició su operación con normalidad, ofreciendo a los usuarios una alternativa para movilizarse en medio de las restricciones vehiculares y los trabajos viales en curso. La operatividad sin novedades del sistema resulta esencial para garantizar el traslado de miles de ciudadanos que dependen de él para llegar puntualmente a sus destinos. En este escenario de obras y limitaciones vehiculares, el uso del transporte público cobra mayor relevancia para mitigar el impacto de los crecientes trancones.

Elegir vías alternas, consultar actualizaciones en tiempo real y considerar el empleo de la red de transporte colectivo son recomendaciones fundamentales para quienes deben desplazarse en Bogotá durante esta jornada, caracterizada por las restricciones del pico y placa y el avance de proyectos viales en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá hoy: cuáles carros no pueden circular?

El pico y placa para este martes 1 de septiembre restringe la circulación de vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, así como de taxis con placas que finalicen en 3 y 4. La prohibición opera entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., y solo pueden transitar los automóviles cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5. Esta información fue confirmada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

¿A qué hora inicia y termina la restricción del pico y placa en Bogotá?

La restricción del pico y placa en Bogotá empieza a las 6:00 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m. según el comunicado de la autoridad de movilidad local. Durante este horario, los vehículos sujetos a la restricción tienen prohibido circular, salvo excepciones oficiales, aplicando de lunes a viernes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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