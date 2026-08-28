La violencia que se vivió el pasado sábado 22 de agosto en el estadio El Campín, durante el partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali, ya tiene consecuencias.

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(Ver también: Videos muestran batalla campal en Santa Fe vs. América: hubo cuchillos y fuertes golpes)

La Alcaldía de Bogotá anunció este viernes las sanciones para los clubes y las barras involucradas en los graves disturbios que obligaron a suspender temporalmente el encuentro.

Los enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos terminaron con invasión del terreno de juego y la intervención de la Policía para recuperar el control del escenario deportivo. El episodio dejó además varios heridos y provocó una fuerte reacción de las autoridades.

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🇨🇴 Se pudrió todo en el campin de Bogotá entre Independiente Santa Fe y América De Cali pic.twitter.com/a37AB8KCSU — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) August 23, 2026

Sanciones contra Santa Fe

Una de las principales medidas afecta directamente a Independiente Santa Fe. Las tribunas Lateral Norte y Lateral Sur de El Campín permanecerán cerradas durante los partidos en los que el equipo actúe como local durante lo que resta de 2026.

La sanción aplica para los encuentros de la Liga BetPlay, Copa BetPlay y Liga Femenina, aunque no cobija los compromisos internacionales de la Copa Sudamericana. Esto significa que el cuadro cardenal tendrá una reducción importante en el número de localidades disponibles para sus próximos partidos en Bogotá.

Además, la barra La Guardia Albirroja Sur tendrá prohibido ingresar banderas e instrumentos de animación durante 20 partidos del fútbol colombiano.

Sanciones para América de Cali

Las medidas también alcanzan a las barras del América de Cali señaladas por las autoridades tras los hechos de violencia.

Disturbio Rojo Bogotá y Barón Rojo Sur no podrán ingresar banderas ni elementos de animación durante 20 partidos, como consecuencia de su participación en los hechos que alteraron el orden en El Campín.

Por ahora, la sanción no establece una prohibición general para que estas barras acompañen al América en otros estadios de Bogotá cuando el equipo visite a clubes como Fortaleza o Internacional de Bogotá.

Qué pasará con la hinchada visitante

Otra de las medidas anunciadas establece que Santa Fe no podrá recibir hinchada visitante en sus partidos como local durante 2026. La disposición tendrá aplicación en los torneos organizados por Dimayor y afecta desde ya los encuentros que el conjunto cardenal dispute en El Campín.

De esta manera, el clásico capitalino contra Millonarios, programado para el 2 de septiembre, se jugará sin público visitante debido a que Santa Fe será el equipo local.

La Alcaldía aclaró que no se ordenó el cierre completo de El Campín. Sin embargo, todavía falta conocer el pronunciamiento de la Dimayor, que puede establecer sanciones deportivas adicionales e incluso determinar medidas más severas para Santa Fe y América.

(Ver también: Apareció video de agresión a arquero del América por parte de hincha de Santa Fe; se ve clara)

Las autoridades distritales tomaron estas decisiones después de revisar videos, testimonios y demás elementos recopilados tras la batalla campal del 22 de agosto. El objetivo es evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en los escenarios deportivos de la capital.

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