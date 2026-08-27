Hace apenas unas semanas, Weimar Asprilla vivió una de las situaciones más angustiosas de su vida. Mientras se preparaba para cumplir con sus obligaciones como arquero de Independiente Santa Fe, el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto puso a su familia en una situación de incertidumbre y temor.



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(Vea también: Tragedia en partido entre River y Santa Fe por Sudamericana; hincha falleció en Monumental)

El propio guardameta contó lo ocurrido en una entrevista con Señal Colombia, en la que relató la angustia que sintió al salir rumbo al entrenamiento sin saber qué había ocurrido con sus padres.

“Salir para el entreno y no saber si tu mamá y tu papá estén vivos”, recordó Asprilla al hablar de aquellos momentos. Según explicó, sus padres tuvieron la posibilidad de salir a tiempo y, aunque perdieron varias pertenencias, lo más importante para él fue saber que ambos estaban con vida y gozaban de buena salud.

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“Ellos corrieron con la suerte de salir a tiempo. Se perdieron muchas cosas materiales, pero para mí en estos momentos es que ellos están con vida y con salud”, contó el arquero en aquella conversación con Señal Colombia.

La familia de Asprilla perdió todo hace dos semanas. Hoy el fútbol le da revancha. Gracias por darnos esta alegría hoy Weimar. Esta es su historia: pic.twitter.com/XXrxcLSs0P — Ana María Sánchez (@anasanchezc4) August 27, 2026

La emergencia también llevó a la familia a tomar decisiones para ponerse a salvo. Asprilla explicó que pudo enviar a su madre a Medellín, mientras que su padre permaneció en Bahía Solano, Chocó, una zona que, de acuerdo con su relato, no sufrió daños tan fuertes como los registrados en Quibdó.

Desde entonces, el fútbol volvió a convertirse en una parte importante de su vida y, este miércoles 26 de agosto, le entregó una alegría que difícilmente olvidará.

Asprilla fue la gran figura de la histórica clasificación de Santa Fe a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de eliminar a River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires. El equipo bogotano empató 1-1 durante los 90 minutos y posteriormente se impuso 8-7 en una interminable tanda de penales.

El arquero fue determinante durante el partido. Cuando River buscaba ampliar su ventaja después del gol de Sebastián Driussi, Asprilla apareció para evitar que el conjunto argentino se alejara en el marcador. Entre sus intervenciones estuvo una gran reacción ante un potente remate de Marcos Acuña, que pudo haber significado el segundo tanto del equipo local.

Santa Fe logró posteriormente igualar el encuentro mediante Franco Fagúndez y llevó la serie a los penales. Allí, la tensión se extendió hasta el undécimo cobro de cada equipo. River falló su última ejecución y Asprilla asumió la responsabilidad de patear el penal que podía darle la clasificación al conjunto cardenal.

El guardameta tomó el balón y convirtió el lanzamiento definitivo, sellando el 8-7 y desatando la celebración de Santa Fe en territorio argentino. Con ese cobro, pasó de ser uno de los hombres que sostuvo al equipo durante el partido a convertirse directamente en el héroe de la clasificación.

Acá, el cobro de la clasificación:

La actuación tuvo un significado especial para un arquero que llegó a esta serie debido a la lesión de Andrés Mosquera. Asprilla ya había sido importante en el partido de ida, disputado en Bogotá y que terminó 0-0, y volvió a responder en el momento más exigente de la llave.

Así, en cuestión de semanas, la historia de Asprilla pasó por dos escenarios completamente distintos. Primero estuvo el miedo de no saber si sus padres estaban a salvo después del terremoto y la preocupación por las pérdidas materiales de su familia.

Después llegó una noche inolvidable en Buenos Aires, en la que sus atajadas y, finalmente, su penal le dieron a Santa Fe una clasificación histórica.

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