Luego de un inicio de temporada complicado, Millonarios ya suma tres compromisos sin perder, pues viene de vencer al Junior y al Deportivo Pasto y empatar con Águilas Doradas en condición de visitante, lo cual le ha dado un segundo aire al equipo pensando en volver a ser protagonista en el ámbito nacional.

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Sin embargo, en este último encuentro hubo algunos problemas físicos de unos futbolistas, lo cual prendió las alarmas de los aficionados pensando en el calendario tan apretado que se viene.

Tal como informó el periodista César Augusto Londoño, son tres jugadores los que están en duda para el siguiente encuentro, quienes serán evaluados estos días para determinar si alcanzan a jugar en la próxima fecha.

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El primero es Rodrigo Contreras, el delantero argentino que salió en el primer tiempo del partido contra Águilas Doradas. Según el periodista, tiene un dolor en el isquiotibial izquierdo, por lo que se hará una resonancia para determinar la gravedad de la lesión.

Luego aparece Sergio Mosquera, quien tuvo una contusión en la cadera. Hasta el momento avanza en tratamiento de recuperación, pero es posible que no alcance a estar en el compromiso frente a Llaneros.

Finalmente, Sebastián Valencia, quien por fortuna tuvo una molestia sin consideración y por eso es que se ha entrenado con normalidad pensando en el siguiente compromiso.

Por lo pronto, Millonarios no ha sacado comunicados del departamento médico, pero se estima que lo haga en las próximas horas, justo antes de que publique la lista de convocados que viajarán a Villavicencio para el compromiso contra Llaneros.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el próximo partido de la Liga BetPlay de Millonarios será este jueves, 27 de agosto, a partir de las 6:10 de la tarde en la capital del Meta.

Este es un juego muy importante porque de ganar, el cuadro ‘Embajador’ sumaría 10 puntos y se ubicaría en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

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