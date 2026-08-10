Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El sismo registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia tuvo repercusiones directas en la programación del fútbol profesional, de acuerdo con la información compartida por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). La entidad decidió aplazar todos los partidos pautados para ese día, una medida que obedeció estrictamente a criterios de seguridad y bienestar para jugadores, equipos técnicos, árbitros, empleados y aficionados, así como teniendo en cuenta la situación que atravesaban diferentes regiones del país por causa del movimiento telúrico.

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Según la Dimayor, la jornada afectada incluía tres encuentros correspondientes a la Liga BetPlay II-2026. El primero, entre Águilas Doradas y Llaneros FC, estaba previsto para las 4:00 de la tarde en el estadio Alberto Grisales. El segundo partido, a las 6:00 de la tarde, enfrentaría a Independiente Medellín y Millonarios FC en el estadio Atanasio Girardot. Finalmente, el tercer encuentro de la jornada, entre Junior FC y Deportivo Pereira, iba a disputarse a las 8:05 de la noche en el estadio Romelio Martínez. Todos estos enfrentamientos fueron postergados y se jugarán el martes 11 de agosto, manteniendo los mismos horarios originalmente previstos.

La suspensión de los partidos no solo tocó la Liga BetPlay; también el Torneo BetPlay fue incluido en la decisión debido a la emergencia ocasionada por el sismo. Dos partidos se vieron aplazados: Tigres FC vs. Envigado FC, agendado para las 2:00 de la tarde, y Leones FC vs. Real Cundinamarca, pautado para las 6:00 de la tarde. Estos compromisos, al igual que los de la Liga, fueron trasladados al martes 11 de agosto.

El ajuste no termina allí. Todos los encuentros que originalmente se iban a disputar el martes pasaron para el miércoles 12 de agosto, conservando los horarios definidos con anterioridad. La Dimayor, en su pronunciamiento oficial, manifestó su solidaridad con las personas afectadas por el sismo e hizo un llamado a la calma, invitando a los seguidores del fútbol colombiano a atender las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Dimayor decidió aplazar los partidos de fútbol profesional tras el sismo en Colombia?

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) tomó la decisión de aplazar los partidos programados para la jornada del lunes 10 de agosto como medida preventiva para preservar la seguridad y el bienestar de todos los actores involucrados, considerando la emergencia generada por el sismo y la situación en distintas zonas del país, según confirmó la propia entidad.

¿Cuándo se jugarán los partidos aplazados de la Liga BetPlay tras el sismo en Colombia?

De acuerdo con la Dimayor, los partidos afectados por el aplazamiento se disputarán el martes 11 de agosto, manteniendo los mismos horarios originales. Asimismo, los encuentros previamente establecidos para el martes se jugarán el miércoles 12 de agosto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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