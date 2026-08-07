Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano ya comenzó, pero la competencia no ha avanzado de manera uniforme para todos los clubes. De acuerdo con el informe publicado por El Diario, solo se han jugado tres jornadas en el campeonato y diez equipos tienen al menos un partido pendiente, destacando Atlético Nacional como el más afectado, pues apenas ha disputado un solo encuentro hasta ahora. Esta situación se debe a diversos aplazamientos y compromisos de calendario, lo que complica el análisis de la tabla de posiciones. En la tercera fecha, que se llevó a cabo entre el 3 de julio y el 5 de agosto, únicamente se llevaron a cabo seis partidos, en los que se marcaron 15 goles, evidenciando una tendencia favorable a los equipos que actuaron como locales.

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El clásico santandereano entre Bucaramanga y Cúcuta inició la jornada con empate 1-1. Bucaramanga ocupa la séptima posición con cinco puntos, mientras que Cúcuta logró su primer punto pero enfrenta un panorama complicado, ya que actualmente descendería. Por su parte, Llaneros venció 3-1 a Fortaleza y ascendió al tercer lugar con siete puntos. Fortaleza, dirigido por Diego Arias, está en la posición 12 con solo dos puntos acumulados.

El resto de la jornada presentaría otros resultados clave: Deportes Tolima perdió 2-3 en casa ante Independiente Medellín, quedando Tolima en el sexto puesto con seis puntos y Medellín en segundo lugar con nueve unidades. Millonarios superó 2-0 a Deportivo Pasto en Bogotá, con lo que el equipo azul llegó al quinto puesto, mientras Pasto sigue en el fondo de la tabla, sin sumar puntos después de tres jornadas. Internacional de Bogotá triunfó 1-0 ante Jaguares, marcando la primera victoria del club capitalino y la tercera derrota seguida para los de Montería, quienes pelean para evitar descender. América de Cali derrotó por la mínima diferencia a Once Caldas en Manizales, asegurando el liderato tras obtener nueve puntos de nueve posibles.

Deportivo Pereira no disputó su compromiso de la tercera fecha frente a Santa Fe por la indisponibilidad de su estadio. Según El Diario, Pereira suma solo un punto y enfrentará a Junior en la cuarta jornada, equipo que tampoco ha logrado sumar unidades y registra dos derrotas consecutivas.

La cuarta fecha se jugará desde el sábado, comenzando con Santa Fe enfrentando a Boyacá Chicó, y se extenderá hasta el lunes, cuando Junior reciba a Deportivo Pereira. Al cierre de estas tres jornadas, América y Medellín lideran con nueve puntos, seguidos por Llaneros, Águilas Doradas, Millonarios, Tolima, Bucaramanga y Once Caldas, que completan los ocho mejores de la tabla.

¿Cuáles equipos de la Liga BetPlay aún no han sumado puntos tras la fecha 3?

De acuerdo con El Diario, cuatro equipos aún no han sumado puntos en la Liga BetPlay después de la tercera jornada: Junior (ubicado en la posición 17), Deportivo Pasto (18), Jaguares (19) y Boyacá Chicó (20). Boyacá Chicó, además, es el club que más goles ha recibido, acumulando siete en una sola fecha.

¿Por qué algunos equipos tienen partidos pendientes en la Liga Colombiana?

La información de El Diario indica que diez equipos tienen encuentros pendientes debido a aplazamientos y dificultades de calendario, siendo Atlético Nacional el más afectado, ya que solo ha jugado un partido en estas primeras tres fechas. Por ejemplo, Deportivo Pereira aplazó su encuentro por no disponer de su estadio para la tercera fecha.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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