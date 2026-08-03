Por: Noticiero 90 minutos

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El comienzo de la Liga BetPlay II-2026 ha captado toda la atención de los seguidores del fútbol colombiano, gracias a una mezcla de resultados sorpresivos, victorias abultadas y la creciente tensión en la disputa por los primeros puestos. Con apenas dos jornadas transcurridas, el torneo da pistas de lo que podría ser una de las ediciones más reñidas de los últimos años, lo que resalta la importancia de consultar de manera constante la tabla de posiciones de la liga, base fundamental para entender el desarrollo de la competencia, según información reportada por 90 Minutos.

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Uno de los hechos que más ha resaltado en este inicio fue la impresionante victoria de América de Cali sobre Boyacá Chicó, encuentro que terminó con un marcador categórico de 7-0, un resultado que desató alegría y orgullo en la afición ‘escarlata’. Este triunfo no solo significó tres puntos vitales sino que, por la diferencia de gol lograda, el América se ubicó como el líder absoluto de la tabla, distanciándose de sus rivales directos. Tal exhibición de contundencia dentro del estadio Pascual Guerrero podría ser determinante a medida que avance el semestre, ya que en torneos cortos como el colombiano la diferencia de goles frecuentemente juega un rol clave al desempatar posiciones en la clasificación.

No obstante, la competencia en la cima está lejos de definirse. Equipos como Águilas Doradas, Deportes Tolima e Independiente Medellín han firmado también un arranque perfecto tras sumar seis puntos cada uno en sus dos juegos iniciales. Estos clubes se mantienen firmes acechando el primer puesto, dispuestos a aprovechar cualquier desliz de los actuales líderes. Once Caldas DAF y Atlético Bucaramanga, seguidos por Llaneros F.C., completan los primeros puestos, todos con rendimientos sólidos en este arranque, de acuerdo con el reporte proveniente de la tabla oficial.

En la parte baja, clubes históricos como Junior F.C., Jaguares F.C. y Boyacá Chicó todavía no acumulan unidades, lo que genera incertidumbre y presión en sus entornos. Es clave observar cómo evoluciona la situación en las próximas fechas para estos equipos, pues en la Liga BetPlay cada punto es determinante al momento de aspirar a cuadrangulares o evitar problemas de descenso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la goleada del América de Cali?

Luego de jugarse las primeras dos jornadas de la Liga BetPlay II-2026, América de Cali lidera la tabla de posiciones con seis puntos y una diferencia de gol de +9, por encima de Deportes Tolima, Águilas Doradas e Independiente Medellín, que también suman seis unidades pero con menor diferencia. En la parte baja, equipos como Junior F.C. y Boyacá Chicó todavía no han sumado puntos.

¿Por qué es importante la diferencia de gol en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?

La diferencia de gol define posiciones cuando equipos cuentan con el mismo puntaje, como quedó evidenciado en este inicio de campeonato, donde el amplio margen conseguido por América de Cali lo ubicó como líder sobre otros clubes con igual cantidad de puntos. Esta métrica puede ser decisiva al momento de clasificar a instancias finales o al definir el descenso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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