Por: Gol Caracol

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América de Cali emitió un comunicado, respondiendo a las demandas por la inclusión de Yhormar Hurtado en la alineación frente a Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó; quienes, pese a perder en el campo, están pidiendo la victoria por escritorio.

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Y es que, teniendo en cuenta que según los estatutos, ningún jugador puede jugar con tres equipos durante un mismo año; las denuncias se basan en que el futbolista de 29 años ha incumplido el reglamento, luego de vestir los colores de Deportes Tolima, Always Ready (Bolivia) y América de Cali, en este 2026.

Ante las denuncias de Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá, quienes piden la victoria por escritorio en los dos partidos de Liga BetPlay II-2026, la Dimayor se pronunció sancionando al cuadro americano, que ya emitió un comunicado, dando parte oficial del tema.

De esta manera, el futbolista de 29 años ya no estará disponible para el encuentro de este miércoles frente al ‘blanco blanco’, por la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026. “El Club reitera su absoluto respeto por la institucionalidad del fútbol colombiano, por las decisiones de los órganos disciplinarios y por el debido proceso que actualmente se adelanta”, agregó América.

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