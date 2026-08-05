Millonarios volvió a ganar en la Liga BetPlay II-2026 al derrotar 2-0 a Deportivo Pasto en el estadio El Campín. El equipo dirigido por Fabián Bustos sumó su segunda victoria consecutiva, luego de vencer a Junior.

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El conjunto embajador construyó el triunfo con anotaciones de Andrés Llinás y Leonardo Castro, quien logró reivindicarse después de desperdiciar un penalti durante el compromiso. La victoria representó la segunda consecutiva para los azules, que llegaron a seis puntos luego de tres jornadas disputadas y continúan recuperando terreno tras el tropiezo del debut.

Con este resultado también se movió la parte alta de la clasificación. Independiente Medellín se mantiene como líder con puntaje perfecto, mientras que Llaneros continúa entre los equipos protagonistas del arranque del semestre. Millonarios, por su parte, quedó ubicado en el quinto lugar, consolidándose dentro del grupo que pelea por los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

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La tercera fecha de la Liga BetPlay II-2026 dejó un campeonato cada vez más apretado, con varios equipos separados por pocos puntos en la parte alta de la tabla. A medida que avanza el torneo, cada victoria empieza a marcar diferencias en la lucha por terminar entre los ocho mejores y asegurar un lugar en la siguiente fase

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Tras el triunfo de Millonarios sobre Deportivo Pasto, la parte alta de la clasificación quedó liderada por Independiente Medellín, seguido por Llaneros y el conjunto embajador, todos protagonistas del arranque del campeonato. Los resultados de la tercera jornada siguen moviendo la tabla a medida que se completa la fecha.

Pos. Equipo PJ Puntos 1 Medellín 3 9 2 Llaneros 3 7 3 América 2 6 4 Águilas Doradas 2 6 5 Millonarios 3 6 6 Tolima 3 6 7 Bucaramanga 3 5 8 Once Caldas 2 4 9 Nacional 1 3 10 Deportivo Cali 2 3 11 Fortaleza 3 2 12 Santa Fe 2 1 13 Alianza 2 1 14 Pereira 2 1 15 Cúcuta 2 1 16 Junior 2 0 17 Internacional 1 0 18 Pasto 3 0 19 Jaguares 2 0 20 Chicó 1 0

La competencia apenas comienza, pero los primeros resultados empiezan a marcar diferencias entre los equipos que buscan asegurar un lugar entre los ocho mejores para disputar los cuadrangulares semifinales.

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