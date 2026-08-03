La alianza entre Rappi y Fortaleza FC marca un nuevo movimiento en el vínculo entre marcas y fútbol colombiano, aunque con un enfoque distinto al patrocinio tradicional. Ambas organizaciones oficializaron un acuerdo que no se basa en una inversión económica directa, sino en un modelo de intercambio de servicios y visibilidad.

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Según lo planteado por las partes, el acuerdo se sustenta en afinidades relacionadas con la construcción de comunidad, la promoción de valores deportivos y la conexión con audiencias jóvenes. Fortaleza FC, que ha ganado reconocimiento en el entorno digital por su tono cercano, humor y contenido innovador, se ha posicionado como un club con alta interacción en redes sociales, donde reúne cerca de 778.000 seguidores.

Desde Rappi señalaron que el interés en el equipo bogotano responde a esa capacidad de crear conversación y cercanía con los hinchas, más allá de los resultados deportivos. En ese sentido, la compañía busca integrar su plataforma tecnológica con la experiencia del fútbol.

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Uno de los puntos centrales del acuerdo es que Fortaleza contará con una tienda oficial dentro de Rappi Turbo. Allí los aficionados podrán adquirir camisetas, productos del club y artículos de patrocinadores, con entregas rápidas.

Además, durante los partidos del equipo se habilitarán dinámicas dentro de la aplicación, como descuentos y promociones que se activarán dependiendo de lo que ocurra en el juego, como goles o victorias.

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El acuerdo también contempla beneficios para usuarios con membresía ‘premium’ de la plataforma, quienes podrán acceder a experiencias relacionadas con el club, entre ellas visitas a entrenamientos, encuentros con jugadores y acceso a zonas especiales en eventos.

Por otro lado, la presencia de la marca se extenderá a la indumentaria del equipo, así como a diferentes espacios del club, incluyendo actividades dentro y fuera de los estadios. Estas acciones también se trasladarán a entornos comunitarios en Bogotá y municipios cercanos como Mosquera, Cajicá, Guaymaral y Villavicencio, donde se prevén activaciones dirigidas a hinchas y usuarios.

Más allá de los beneficios comerciales, el acuerdo refleja una tendencia creciente en el deporte: la búsqueda de alianzas que integren tecnología, experiencias y contenido, en lugar de limitarse a la exposición publicitaria.

En este caso, tanto Rappi como Fortaleza FC apuntan a consolidar una relación que combine lo digital con lo deportivo, en un intento por ampliar su alcance y fortalecer su conexión con el público.

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