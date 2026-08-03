Por: Caracol TV

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Las personas que hacen parte del programa de pasajes gratuitos de TransMilenio ya pueden activar el beneficio correspondiente al mes de agosto.

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) informó que la recarga comenzó desde el primero de agosto y está dirigida a más de 730.000 ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por el Distrito. Para este ciclo, la administración distrital destinó una inversión superior a los 11.000 millones de pesos con el propósito de apoyar la movilidad de la población beneficiaria.

El subsidio permite reducir el costo del transporte para quienes requieren desplazarse diariamente hacia centros educativos, lugares de trabajo, servicios de salud, espacios de cuidado u otras actividades.

El beneficio hace parte de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), un programa con el que el Distrito entrega diferentes apoyos económicos y sociales a hogares que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

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Es importante recordar que los pasajes únicamente pueden ser utilizados mediante una tarjeta TuLlave personalizada, ya que la asignación se realiza directamente sobre este medio de pago.

Así puede activar la recarga en la tarjeta TuLlave de Transmilenio

Aunque la asignación del beneficio se hace de manera automática para quienes cumplen con los criterios definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social, cada beneficiario debe activar los pasajes antes de utilizarlos.

Existen dos opciones para hacerlo: la primera consiste en acercarse a cualquiera de las taquillas habilitadas en las estaciones y portales de TransMilenio. Allí, el usuario solo debe presentar su tarjeta TuLlave personalizada y solicitar al funcionario la activación de los pasajes asignados.

La segunda alternativa es utilizar los puntos automáticos de carga ubicados dentro del sistema. En estos dispositivos el procedimiento es el siguiente:

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada. Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”. Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”. Confirmar la operación para que los pasajes sean cargados en la tarjeta. Esperar la finalización del proceso antes de retirarla.

Una vez completados estos pasos, el beneficio quedará disponible para ser utilizado en los viajes dentro de Transmilenio. Recuerde que la cantidad de pasajes asignados depende de las condiciones socioeconómicas de cada ciudadano y de los criterios poblacionales definidos dentro del programa. Es decir, el número de recargas puede variar entre un beneficiario y otro, de acuerdo con la evaluación realizada por el Distrito.

Por esa razón, la entidad recomienda que las personas consulten la información oficial del programa y revisen periódicamente si continúan cumpliendo con los requisitos para acceder al beneficio.

¿Cómo saber si recibirá pasajes gratis en Transmilenio?

Para acceder al beneficio es obligatorio contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que esta permite identificar a cada persona beneficiaria y ejecutar la asignación de los pasajes de manera individual.

Las personas que ya cuentan con una tarjeta personalizada no deben adquirir una nueva, salvo en los casos en que la tarjeta esté bloqueada o presente inconvenientes técnicos. Para saber si una persona es beneficiaria del programa, se debe realizar una consulta en línea. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio web de la Secretaría Distrital de Integración Social: www.integracionsocial.gov.co. Acceder a la sección de Ingreso Mínimo Garantizado. Seleccionar la opción de consulta de pasajes gratuitos. Ingresar el número de cédula y el número de la tarjeta TuLlave personalizada. Hacer clic en “Buscar”. El sistema indicará si la persona es beneficiaria y cuántos pasajes tiene disponibles.

Y en caso de que considere que cumple con los requisitos, pero no aparece como beneficiario, puede verificar su clasificación en el Sisbén IV, confirmar que su tarjeta TuLlave esté personalizada y activa, acudir a una subdirección local de la Secretaría de Integración Social o comunicarse a través de los canales oficiales de atención.

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