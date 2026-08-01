Un video ha sido la punta del iceberg para el repudio mediático contra Edward Figueredo, el dueño del Chevrolet Spark azul que se hizo viral por un video en el que lo suben por un puente peatonal en Bogotá. Después de conocerse las imágenes que se ganaron el repudio en redes, se han ido conociendo más quejas en contra de este hombre, como un reciente testimonio que lo deja mal parado.

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La denuncia la dio a conocer el concejal Juan David Quintero, y en ella se escucha a un hombre asegurar que pidió un servicio de transporte a través de Didi. La aplicación decía que el conductor se llamaba Gustavo (diferente al nombre del propietario del Spark) y que en la ‘app’ no tenía foto de perfil, lo que le despertó las sospechas sobre el arrendador del trayecto.

MANEJANDO DROGADO, USANDO UNA IDENTIDAD FALSA EN DIDI Y EVADIENDO LA POLICÍA PASÁNDOSE TODOS LOS SEMÁFOROS EN ROJO🚨🚨 ¡Así estaría conduciendo el imbecil del spark azul! Esta denuncia que nos llegó es GRAVE, no estamos hablando solo de un conductor imprudente. Estamos ante… pic.twitter.com/FzFmqUFKpJ — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) August 1, 2026

Por su parte, el hombre de la denuncia, cuya identidad no fue revelada, aseguró que se puso nervioso con el servicio porque el conductor olía a marihuana desde que subieron al vehículo en el Virrey hasta el final del trayecto. Sumado a ello, aseguró que el sujeto iba en exceso de velocidad, bajo los efectos de las drogas y eludiendo a las autoridades de tránsito.

“En el trayecto, el conductor se veía demasiado nervioso; parecía estar bajo los efectos de una sustancia alucinógena. En varias oportunidades pasamos retenes de la Policía, a lo que el conductor esquivaba en exceso, incluso pasando en exceso de velocidad”.

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Esto provocó miedo en el denunciante y su pareja, por lo que buscaron la manera de salirse del vehículo, así que idearon hacerlo cuando se detuvieran en un semáforo en rojo. Sin embargo, el plan tampoco se pudo llevar a cabo por una insólita razón.

“Esto nunca se pudo realizar debido a que el vehículo tuvo varias oportunidades de pasar el semáforo en rojo y se voló muchísimos pares”.

Ante lo mediático que se ha hecho el video del Chevrolet subiendo el puente peatonal, y que se suma al dueño cometiendo otras infracciones de tránsito, el hombre denunciante anónimo hizo público su caso; también puso la queja en Didi a través de un correo. Por su parte, el concejal dijo que una persona como el dueño del carro puede poner en peligro a todos los ciudadanos, por lo que pidió acciones por parte de la Policía

“Investigar de inmediato este caso y determinar si el conductor del polémico spark azul incurrió en delitos, además de las infracciones de tránsito denunciadas”, dijo.

Aunque Edward Figueredo aseguró días atrás que fue un extraño el que subió su carro al puente, las multas de tránsito que tiene en su historial, los videos cometiendo infracciones y la inmovilización de su coche lo dejan mal parado.

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