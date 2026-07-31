Por: Canal Uno

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El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, denunció que el ataque contra el líder estudiantil Kevin Arriguí no sería un hecho aislado, sino parte de una presunta operación planificada de intimidación dentro del campus. La agresión ocurrió en la sede Bogotá y dejó al estudiante con varias heridas de arma blanca, lo que lo llevó a anunciar que dejará la capital por motivos de seguridad.

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Arriguí, uno de los voceros estudiantiles más visibles en medio del debate interno de la institución, aseguró que ya salió de Bogotá y que se encuentra en recuperación tras el ataque. También pidió a las autoridades avanzar en la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Lo que dijo el rector de la Universidad Nacional

Peña rechazó con firmeza la violencia registrada en la Universidad Nacional y sostuvo que la institución activó los protocolos de atención para las víctimas. Además, indicó que se está colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los responsables.

En declaraciones posteriores, el rector fue más allá y señaló que el ataque parecería responder a una estrategia de hostigamiento contra algunos sectores de la comunidad universitaria. Esa advertencia elevó la preocupación por el clima de tensión que se ha vivido en la sede Bogotá.

Qué pasó con Kevin Arriguí

En Sin Carreta, Kevin Arriguí, líder estudiantil de la Universidad Nacional y una de las víctimas del ataque, aseguró que la agresión estaría relacionada con las posiciones que ha defendido dentro de la institución. El joven denunció que desde hace varios meses ha sido objeto de hostigamientos, amenazas y señalamientos por pensar diferente.

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Tras los hechos violentos en los que recibió varias heridas con arma blanca, anunció que abandonará temporalmente Bogotá por motivos de seguridad y pidió a quienes presenciaron el ataque colaborar con las autoridades para identificar y judicializar a los responsables.

Yo alcanzo a identificar a dos de las personas que aparecen en el ataque. No voy a señalar públicamente a esas personas porque espero que sean las autoridades competentes las que las identifiquen con plena certeza.

El ambiente en la universidad

La agresión reabrió el debate sobre seguridad dentro de la Universidad Nacional y sobre la capacidad de la institución para proteger a su comunidad. Las autoridades universitarias dijeron que reforzarán el acompañamiento a las víctimas y la cooperación con los organismos de investigación.

El caso también ha despertado alarma por el impacto que este tipo de hechos puede tener sobre la vida académica y la participación estudiantil. Mientras la investigación avanza, tanto el rector como el estudiante agredido han pedido que no se minimice lo ocurrido.

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