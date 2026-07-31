El ataque con armas cortopunzantes ocurrido dentro de la Universidad Nacional, sede Bogotá, sigue dejando nuevos detalles. Mientras avanzan las investigaciones, uno de los estudiantes heridos decidió contar cómo vivió la agresión y un profesor explicó cuál habría sido el origen del conflicto que terminó con tres alumnos lesionados. Según informó El Tiempo, los testimonios entregados en las últimas horas ayudan a reconstruir lo ocurrido durante la noche del 29 de julio.

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Kevin Arrigui, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias y una de las víctimas, habló con el medio citado sobre los momentos previos al ataque. El joven aseguró que todo comenzó cuando intentó registrar en video a las personas que se acercaban al lugar.

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“En mi caso, fue en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde al principio llegaron y me golpearon con unas sillas cuando yo lo estaba grabando”, empezó relatando. El estudiante explicó que se encontraba cerca de su facultad cuando fue rodeado por un grupo de aproximadamente diez personas.

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El relato de Arrigui se volvió aún más dramático cuando describió el momento en el que perdió el control de la situación. “Tenía el celular con el que estaba grabando las caras y de repente ellos me raparon el celular, me lo quitaron, me pegaron un botellazo, otros tenían un cuchillo y se veía cuando me mandaron las puñaladas directas”, agregó el joven.

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Como consecuencia de la agresión, Arrigui sufrió heridas en una pierna y en uno de sus brazos. Según contó a El Tiempo, recibió atención médica inmediata y “le cogieron puntos: uno en la pierna izquierda y otro en el brazo izquierdo”. Posteriormente fue sometido a varios exámenes para descartar lesiones de mayor gravedad.

Sobre su estado de salud, el representante estudiantil explicó: “La médico legal me hizo unos exámenes debido a los golpes”. Además, indicó que los especialistas practicaron dos tomografías por la posibilidad de una afectación pulmonar. “Ya me realizó dos TAC y afortunadamente el tema de los pulmones le salió bien”, afirmó, aunque reconoció que todavía presenta “mareo” y “escalofríos”, síntomas que, según el personal médico, también están relacionados con los medicamentos que recibe durante su recuperación.

Mientras tanto, otro de los estudiantes lesionados recibió una incapacidad médica de 40 días debido a la gravedad de las heridas.

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El profesor Diego Torres, vocero de la comunidad universitaria, también entregó detalles sobre el contexto del caso. Según explicó, el conflicto venía creciendo desde días atrás por diferencias entre un grupo de estudiantes y organizaciones sindicales presentes en la universidad.

Torres recordó: “El día 21 hubo precisamente acciones de uno de los estudiantes. Un grupo de estudiantes se reunieron parar quitar y protestar contra una pancarta de uno de los sindicatos”. Según agregó, “llegaron personas presuntamente asociadas a ese sindicato junto con otras personas encapuchadas”, episodio que habría incrementado la tensión antes de la agresión.

Para el docente, lo sucedido marcó un precedente dentro de la institución. “Tuvimos una situación de violencia que nunca en la historia de la universidad, por lo menos en las últimas décadas, se había visto”, agregó. Incluso aseguró que “se podría catalogar fácilmente como un intento de asesinato dentro de las instalaciones de la universidad”.

“Los estudiantes trataron inicialmente de defenderse”, dijo el profesor y explicó que “el estudiante Kevin Arrigui sale a la Facultad de Agrarias y dentro se ve en el video claramente más de 10 personas. No solamente lo atacan violentamente, lo apuñalan. La Universidad Nacional ha estado acompañando al estudiante durante todo este proceso. La Fiscalía ya tomó la nota”.

Finalmente, el profesor hizo un llamado para que el caso no quede sin responsables. “Es absolutamente claro quiénes participaron y coordinaron el ataque. Los videos son claros y yo hago un llamado a la comunidad académica: Si ustedes saben quiénes participaron infórmenselo inmediatamente tanto a la Universidad como a la Policía”, concluyó.

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