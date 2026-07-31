Un video conocido por Noticias RCN se convirtió en una de las principales evidencias para esclarecer el ataque con arma blanca ocurrido en la noche del miércoles 29 de julio en la sede Bogotá de la Universidad Nacional, en el que tres estudiantes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. El material muestra el momento en que varios encapuchados persiguen y agreden con armas cortopunzantes a un representante estudiantil dentro de uno de los edificios del campus.

Sigue a PULZO en Discover

Las imágenes ya hacen parte de los elementos que podrían ser analizados por las autoridades para identificar a los responsables del hecho. De acuerdo con el relato entregado por la víctima a Noticias RCN, la agresión comenzó cuando intentó retirar una pancarta instalada en el lugar y, según su versión, varios hombres lo rodearon y comenzaron a atacarlo con armas blancas.

(Vea también: Dan a conocer oscuro prontuario de capturados por crimen de Camila Potosí; casi logran huir)

El estudiante aseguró que la chaqueta de cuero que llevaba puesta evitó que las heridas fueran más graves. “Me protegió de ocho puñaladas”, afirmó al medio. Aunque en el reporte médico quedaron registradas dos lesiones, una en un brazo y otra en una pierna, el video muestra que los agresores lanzaron múltiples estocadas durante el ataque.

El Tiempo identificó a una de las víctimas como Kevin Arrigui, de 26 años, quien habló con ese diario luego de ser valorado por Medicina Legal. El joven aseguró que desde hace varios meses ejerce liderazgo estudiantil en la Universidad Nacional y afirmó que, por sus posturas, ha sido objeto de hostigamientos y agresiones. “A quien piensa diferente lo tildan de facho o lo agreden”, declaró al periódico.

Arrigui también señaló que algunos integrantes de un sector del sindicato Sintraunal estarían relacionados con los hechos, aunque aclaró que no se refiere a todos sus miembros. Según su testimonio, desde hace aproximadamente dos semanas había recibido ataques verbales y señalamientos, situación que derivó en una confrontación previa al ataque, episodio que, aseguró, quedó registrado en cámaras de seguridad y que ya fue puesto en conocimiento de las autoridades.

Sobre la agresión, el estudiante relató que cerca de diez personas lo alcanzaron, lo golpearon y lo atacaron con arma blanca. “Tenía chaqueta de cuero y eso me salvó de otras puñaladas, pero me tiraron al piso y me dieron puños y patadas“, afirmó. Además, indicó que ya presentó una denuncia virtual ante la Fiscalía y que este viernes ampliará su declaración con el acompañamiento de un abogado.

(Lea también: Encapuchados con banderas de ‘Calarcá’ amenazaron con activar explosivo en Universidad Nacional)

Como consecuencia del ataque, Kevin Arrigui recibió una incapacidad médica de siete días, mientras que otro de los estudiantes heridos deberá permanecer bajo observación durante 40 días debido a la gravedad de sus lesiones. Tras lo ocurrido, el joven manifestó sentir temor por su seguridad y la de su familia, mientras las autoridades continúan con la investigación para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

* Pulzo.com se escribe con Z