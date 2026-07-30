El Chevrolet Spark azul que se hizo viral por intentar subir un puente peatonal en Bogotá ya fue inmovilizado por las autoridades. Así lo confirmaron fuentes de la Secretaría de Movilidad a El Tiempo, en medio de la investigación que adelanta el Distrito desde que se conocieron las imágenes de la imprudente maniobra ocurrida el pasado 20 de julio.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información conocida por ese medio, el vehículo fue ubicado en el municipio de Cajicá y quedó inmovilizado durante un procedimiento realizado sobre las 7:46 de la mañana en la calle 8 # 8-36. Sin embargo, la medida no estuvo relacionada directamente con el polémico video que circuló en redes sociales, sino con otra infracción contemplada en el Código Nacional de Tránsito.

(Vea también: Conductor de Spark azul que se subió a puente peatonal reapareció saltándose peaje: “Desobediencia civil”)

Según el reporte, el automotor fue sancionado por la infracción C35, correspondiente a no realizar la revisión técnico-mecánica dentro del plazo legal o circular sin cumplir las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones exigidas, pese a portar los certificados correspondientes. El comparendo impuesto tiene un valor de 633.111 pesos.

Lee También

Durante el procedimiento, el conductor fue identificado como Edward Fabián Figuerado, quien, de acuerdo con El Tiempo, sería el presunto involucrado en el caso que desató la polémica y el nuevo propietario del Chevrolet Spark azul. Las autoridades, por ahora, no han entregado mayores detalles sobre las actuaciones administrativas derivadas de la inmovilización.

El caso tomó relevancia nacional luego de que se difundieran videos en los que el vehículo aparecía transitando por un puente peatonal ubicado en la carrera 68 con calle 26, en Bogotá. En las grabaciones también se observaba que las placas del automóvil estaban cubiertas, lo que generó un fuerte rechazo en redes sociales y motivó el anuncio de sanciones por parte de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.

(Lea también: Encontraron al dueño del Spark azul que subieron a puente en Bogotá: no se salvó de sanciones)

Además, El Tiempo reveló que la misma persona identificada durante el comparendo publicó recientemente un nuevo video en sus redes sociales, en el que aparece conduciendo el mismo Chevrolet Spark azul. El hombre se presenta en plataformas digitales como ciclista, donde asegura haber sido subcampeón latinoamericano y nacional, además de campeón panamericano en esa disciplina.

* Pulzo.com se escribe con Z