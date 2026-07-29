Por: VALORA ANALITIK

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, cinco propuestas orientadas a fortalecer las medidas contra el crimen, agilizar los procesos judiciales y reducir los niveles de impunidad en la capital del país.

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Según explicó el mandatario, las iniciativas fueron elaboradas junto con expertos penalistas y académicos, y se estructuran en cinco ejes: fortalecer la respuesta frente a las capturas en flagrancia, mejorar la valoración de los antecedentes delictivos, facilitar el acceso de la Policía a cámaras privadas de vigilancia, endurecer el delito de concierto para delinquir e incorporar herramientas de inteligencia artificial en los procedimientos judiciales.

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La primera propuesta busca reducir el tiempo entre la captura en flagrancia y la sentencia, con el objetivo de garantizar sanciones más oportunas y disminuir la reincidencia. La segunda plantea fortalecer los sistemas de información para que los jueces puedan valorar de manera más efectiva el historial de capturas e imputaciones al momento de definir medidas de aseguramiento.

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El Distrito también propone eliminar barreras administrativas para que la Policía tenga acceso más ágil a las cámaras privadas de vigilancia, con el fin de acelerar la reacción de las autoridades frente a la comisión de delitos.

Otro de los planteamientos consiste en reforzar el delito de concierto para delinquir, de manera que los cabecillas de organizaciones criminales respondan penalmente no solo por su participación en la estructura, sino también por los delitos cometidos por sus integrantes.

Finalmente, la administración distrital propone incorporar herramientas de inteligencia artificial para agilizar los trámites de captura y legalización de capturas, con el propósito de reducir el tiempo que los uniformados deben permanecer en diligencias judiciales y permitir que regresen más rápidamente a labores de vigilancia en la ciudad.

La reunión contó con la participación de representantes de la Rama Judicial, entre ellos Carlos Solórzano; Jorge Vallejo; y los expresidentes de la Corte Constitucional Gloria Ortiz y José Fernando Reyes, además de reconocidos expertos en derecho penal.

De acuerdo con Galán, la fiscal Camargo manifestó su disposición para participar en mesas de trabajo y ampliar la discusión de estas iniciativas por considerar que trascienden el ámbito de Bogotá y tienen alcance nacional.

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El alcalde también informó que sostuvo una conversación con el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, quien expresó su intención de trabajar conjuntamente en estas propuestas una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto.

Al cierre del encuentro, Galán aseguró que el Distrito continuará impulsando espacios de diálogo institucional para fortalecer el sistema judicial y dotarlo de herramientas que permitan enfrentar con mayor eficacia la delincuencia y proteger a los ciudadanos.

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