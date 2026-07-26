Por: Caracol TV

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Un nuevo caso de violencia contra una mujer causa preocupación en Bogotá, luego de que se conocieran las imágenes captadas por una cámara de seguridad al interior de una pastelería ubicada en el norte de la ciudad.

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En los videos se observa a un hombre, quien al parecer trabajaba en el establecimiento, agrediendo físicamente a una mujer que es la propietaria del negocio.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado y provocó el rechazo de las autoridades. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó lo sucedido como un acto “inaceptable”.

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En la grabación compartida en redes sociales se evidencia cómo la víctima recibe varios golpes mientras otras personas intentan intervenir para detener la situación.

“Les pido a las autoridades, de manera respetuosa pero clara, que como hemos solicitado, se cambie el tipo penal de lesiones personales por el de tentativa de feminicidio, se imponga medida de aseguramiento contra el victimario mientras continúa el proceso, y se tengan en cuenta las anotaciones previas que tiene el agresor”, indicó el mandatario en un trino de X.

Es inexplicable que este hombre haya quedado en libertad. A pesar de que @SeguridadBOG y @PoliciaBogota actuaron a tiempo y con contundencia, y este salvaje fue capturado, luego, inexplicablemente, fue dejado en libertad. Esta decisión es inaceptable y pone en claro riesgo a… https://t.co/cYMHODMxN7 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 26, 2026

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