La empresaria María Quevedo, propietaria de la pastelería Rü Patisserie, en el norte de Bogotá, rompió el silencio después de la violenta agresión de la que fue víctima por parte de un exempleado. En conversación con El Tiempo, la joven relató los momentos de angustia que vivió cuando le comunicó al trabajador que su contrato terminaría y aseguró que, desde entonces, teme por su seguridad.

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Según informó el diario, el ataque ocurrió la noche del pasado 23 de julio en el establecimiento ubicado en el sector de Usaquén. Las cámaras de seguridad captaron la agresión, que se prolongó durante poco más de tres minutos y dejó en evidencia la violencia con la que el hombre golpeó a la propietaria del negocio en repetidas oportunidades.

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De acuerdo con el medio de comunicación, la empresaria explicó que el señalado agresor había llegado a trabajar apenas dos semanas antes, luego de responder a una oferta de empleo publicada en Facebook. Sin embargo, con el paso de los días comenzó a notar comportamientos que le despertaron preocupación y que influyeron en la decisión de poner fin al vínculo laboral.

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En declaraciones recogidas por el diario, Quevedo aseguró que el hombre invadía constantemente su espacio personal y hacía comentarios que le causaban incomodidad. Incluso, afirmó que conocía varios detalles sobre ella, una actitud que incrementó su sensación de inseguridad.

“Tenía comportamientos extraños. Empezó a invadir mi espacio personal, decía que se había aprendido la placa de mi carro y que estaba muy bonita. Pero que no me preocupara que no lo iba a decir delante de los clientes”, aseguró Quevedo en El Tiempo.

Según contó el periódico, el momento más delicado llegó cuando le comunicó al trabajador que ya no debía regresar al establecimiento y que recibiría el pago correspondiente al finalizar el mes, tal como estaba previsto. La empresaria recordó que el hombre primero preguntó si se le garantizaría el salario y, segundos después, le propinó un fuerte golpe en el rostro que dio inicio a la agresión.

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Las imágenes de seguridad muestran que el hombre la arrastró del cabello hasta la cocina del establecimiento, un lugar donde había menos posibilidades de que las personas que transitaban por la zona observaran lo que ocurría. Allí continuó golpeándola mientras, según el relato de la víctima, también la amenazaba de muerte.

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De acuerdo con El Tiempo, la joven explicó que no podía pedir auxilio porque los golpes no le permitían hablar con claridad. En medio del ataque alcanzó a patear una mesa con cristalería para provocar ruido y llamar la atención de los propietarios de un restaurante vecino, quienes escucharon el estruendo y acudieron a verificar qué sucedía.

“Él me gritaba: ‘La voy a matar, maldita, per… hij…, la voy a matar. Por eso temo por mi vida”, añadió la mujer.

Según relató el medio, la empresaria indicó que sintió un miedo constante porque fue llevada hasta una zona de la cocina donde había cuchillos y otros elementos que podían agravar aún más la situación.

En declaraciones recopiladas por el periódico, Quevedo contó que, cuando logró ponerse de pie, regresó hacia la entrada del local y pidió ayuda a los dueños del restaurante contiguo. También solicitó que cerraran la reja del establecimiento mientras llegaban los policías, pues temía que el hombre escapara o volviera a atacarla.

El Tiempo indicó que la víctima recibió una incapacidad médica de 20 días debido a la gravedad de las lesiones. La empresaria aseguró que sufrió fractura de nariz, múltiples laceraciones y más de 80 golpes en distintas partes del cuerpo, además de lesiones en las manos, fundamentales para su trabajo diario, y la pérdida de parte de su cabello.

Según el diario, el caso quedó en conocimiento de la Fiscalía 212. No obstante, mientras la joven permanecía hospitalizada en la Clínica Reina Sofía, sus familiares acudieron al CAI de Santa Bárbara para conocer el estado del proceso y allí les informaron que el señalado agresor había recuperado la libertad, una situación que incrementó la preocupación de la víctima.

En la entrevista con El Tiempo, la empresaria manifestó que hoy siente temor por su vida debido a las amenazas que, asegura, recibió durante la agresión. Por esa razón, su familia insiste en que las autoridades adelanten las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y adoptar medidas que protejan su integridad.

En redes sociales han circulado versiones según las cuales el implicado estaría considerando entregarse a las autoridades, aunque esa información no había sido confirmada oficialmente.

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