Una delicada situación de violencia de género se presentó en las últimas horas en la localidad de Usaquén, en Bogotá, cuando un hombre y una mujer discutieron por, presuntamente, desacuerdos en el pago de la liquidación.

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Según se conoció por parte de testigos y gracias a lo que se ve en las cámaras del establecimiento, el hombre, que al parecer trabajaba en ese sitio, llegó a pedir el pago de la liquidación que le correspondían según la Ley.

Sin embargo, la mujer le respondió que no se las iba a pagar hasta final de mes, por lo que se desató la furia y la violencia en el hombre, quien primero la tumba al piso, le hala el cabello y luego, en la cocina, le comienza a dar golpes reiteradamente.

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Este es el video en cuestión:

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En un momento, el hombre trata de huir entre lágrimas, a lo que la mujer lo agarra de la chaqueta y les pide a los transeúntes que no lo dejen ir del lugar. Ahí ella sale, cierran la puerta del establecimiento y queda el agresor dentro llorando desconsoladamente.

Lo que se conoció después es que los golpes le ocasionaron a la mujer varias fracturas en su rostro, por las que el victimario debe responder ante la justicia.

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De cuánto es la pena por golpear a una mujer en Colombia

Cabe destacar que esta situación entra dentro del delito de lesiones personales, que, según la justicia colombiana, puede dar una condena de entre 16 a 36 meses, o más según los días de incapacidad o daño a la víctima. Además, la pena puede incrementar si el ataque es directamente contra una mujer, como en este caso.

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