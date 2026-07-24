El dictamen forense estableció que la víctima recibió múltiples golpes con un objeto contundente en la cabeza, el tórax y la mandíbula.

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Las autoridades también descartaron que el cuerpo de Villalba hubiera sido desmembrado, información que había despertado especulaciones en torno al caso. El crimen ocurrió el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.

Por este hecho, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio al ciudadano británico Foster Martinson. El imputado se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota, donde cumple medida de aseguramiento mientras avanza la investigación.

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El caso ha despertado amplia atención pública debido al perfil de la víctima, reconocida en el mundo de la moda y el diseño en Colombia, así como por la nacionalidad del principal señalado en el crimen.

¿Cuál fue la causa oficial de muerte de Natalia Villalba según la necropsia?

De acuerdo con el dictamen forense, la causa de muerte de Natalia Villalba fue un politraumatismo contundente craneoencefálico. El informe también registró lesiones en tórax y mandíbula producidas por un objeto contundente, lo que indica que la víctima recibió múltiples golpes antes de morir.

¿Quién es el imputado por el feminicidio de Natalia Villalba y qué cargos enfrenta?

El ciudadano británico Foster Martinson es el imputado por la muerte de Natalia Villalba.

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Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.