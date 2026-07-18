Por: El Espectador

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Hasta COP 10 millones de recompensa ofreció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, por información que permita ubicar a Edwin Ricardo Reyes, señalado de agredir brutalmente a una mujer en la madrugada del 15 de julio en Fusagasugá. El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales y causó conmoción en el departamento.

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El mandatario explicó que, aunque la víctima, Mónica Tatiana Pérez, acudió a la Fiscalía en Fusagasugá y manifestó que por el momento no deseaba presentar una denuncia penal contra su pareja, la investigación continuará.

Y es que este caso ocurre luego de dos feminicidios ocurridos en la región cundinamarquesa en menos de un mes: el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, que se registró el 12 de julio, mientras trabajaba en Homecenter de Soacha y anteriormente el de Natalia Villalba, mujer asesinada en un apartamento del Bogotá a finales de mayo.

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Sobre el caso de Fusagasugá, Rey señaló: “el material audiovisual conocido por la ciudadanía ya de por sí constituye un elemento probatorio suficiente para que las autoridades adelantemos la investigación correspondiente con el propósito de ubicar y judicializar a este agresor”, afirmó.

Además, enfatizó que “esta es una denuncia pública que no es desistible”, por lo que las autoridades seguirán adelante con la investigación independientemente de la decisión inicial de la víctima.

El gobernador aseguró que “la información será tratada con absoluta reserva y garantía de confidencialidad” e hizo un llamado a rechazar la violencia de género. “Ninguna mujer en Cundinamarca debería vivir con miedo ni soportar este tipo de violencia. Entre todos debemos cerrar estos ciclos”, concluyó.

Las autoridades habilitaron la línea 323 273 4680 de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Fusagasugá para recibir información bajo reserva.

¿Qué delitos enfrenta?

Los principales delitos por los que podría responder Reyes, el presunto agresor, van desde la violencia intrafamiliar agravada (art. 229 del Código Penal), si se confirma que existía una relación de pareja o convivencia. En este caso, la pena puede oscilar entre 6 y 14 años de prisión.

También podría ser imputado por lesiones personales, si la agresión dejó incapacidades o secuelas físicas. Por este delito, la pena varía según la gravedad de las lesiones certificadas por Medicina Legal.

Suben las valoraciones por riesgo de feminicidio

La Secretaría de la Mujer informó que entre enero y mayo de 2026 se tipificaron seis feminicidios en Bogotá. Los casos ocurrieron en las localidades de Bosa (tres víctimas, de 17, 20 y 27 años), Ciudad Bolívar (una de 34 años) y Usaquén (de 22 años y 34). En abril no hubo casos.

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La entidad asegura que en ese periodo el Instituto de Medicina Legal realizó 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio, correspondientes a casos de violencia mortal ejercida por parejas o exparejas. De ese total, 546 fueron clasificadas como de riesgo extremo, es decir, el 43 %. Además, cuatro de cada 10 valoraciones se concentraron en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba.

Clara Name, concejala de Bogotá que vela por los derechos y libertades de las mujeres, señaló que muchas agresiones escalan, porque no existe una intervención oportuna. “Factores como el machismo, la impunidad, la dependencia económica, la normalización de los celos y las conductas de control, amenazas y el miedo a denunciar y las barreras para acceder a medidas de protección efectivas permiten que los casos avancen hasta convertirse en intentos o hechos consumados de feminicidio”. En la mayoría de los casos, explicó, existen señales de alerta que no se atendieron a tiempo.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.