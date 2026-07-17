Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Cartagena ordenó el cierre preventivo de la Clínica Crecer luego de que una mujer diera a luz en plena vía pública, frente a las instalaciones del centro asistencial. El hecho ocurrió en la madrugada del 16 de julio y se conoció a través de videos difundidos en redes sociales, lo que generó rechazo en la ciudadanía.

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El alcalde Dumek Turbay calificó la situación como “injustificada y reprochable” y señaló que este tipo de hechos no pueden repetirse en la atención en salud. Tras lo ocurrido, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) realizó una inspección en la clínica.

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Durante la visita, las autoridades identificaron presuntos incumplimientos en las condiciones mínimas para la prestación de servicios. Recordaron además que la atención de urgencias, especialmente en casos de mujeres gestantes, no puede ser negada ni retrasada bajo ninguna circunstancia.

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Por su parte, la Clínica Crecer indicó que la sede no cuenta con servicio de urgencias y que su horario inicia a las 7:00 a. m. Según su versión, la paciente llegó sobre las 4:12 a. m. y el parto ocurrió minutos después, por lo que el personal acudió a asistirla de inmediato.

Las autoridades confirmaron que la madre, de nacionalidad extranjera, y el recién nacido se encuentran estables y bajo atención médica. Entretanto, la Superintendencia de Salud continúa la investigación para establecer posibles responsabilidades.

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