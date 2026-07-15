Las autoridades de Cartagena iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que una mujer dio a luz en plena vía pública, a pocos metros de un centro asistencial.

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El caso, ocurrido durante la madrugada del miércoles, desató indignación en redes sociales y llevó al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) a revisar si existieron fallas en la atención que debía recibir la paciente.

La denuncia comenzó a circular a través de videos y testimonios publicados en plataformas digitales. Según esas versiones, la mujer llegó en trabajo de parto a la Clínica Crecer, donde presuntamente no pudo ser atendida de inmediato. Minutos después terminó dando a luz en el exterior del lugar, mientras era auxiliada por personas que se encontraban en la zona.

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Uno de los relatos conocidos señala que un ciudadano que se dirigía a su trabajo fue abordado por un vigilante para ayudar con el traslado de la mujer, debido a que no había un vehículo disponible en ese momento. Finalmente, la madre y el recién nacido fueron llevados a otro centro médico para recibir atención especializada.

Vea el video dando clic aquí (imágenes sensibles)

¿Qué dijo alcalde de Cartagena sobre mujer que dio a luz frente a clínica?

Luego de que las imágenes se hicieran virales, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que solicitó verificar lo sucedido y pidió a las autoridades de salud establecer si la institución médica cumplió con los protocolos exigidos para la atención de una gestante en trabajo de parto.

El Dadis informó que recopilará la historia del caso, revisará los procedimientos adelantados por la clínica y escuchará a las partes involucradas antes de emitir conclusiones. La entidad aclaró que el objetivo es determinar si hubo una presunta vulneración al derecho de acceso oportuno a los servicios de salud.

Recibo reporte de una mamá que al parecer no fue admitida en la Clínica Crecer y que dio a luz afuera de las instalaciones, en la calle, en el suelo. Situación inadmisible que rechazo rotundamente y que no tiene ninguna justificación. He dado instrucciones precisas al director… — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) July 15, 2026

La investigación permitirá conocer si la paciente recibió una valoración inicial, cuáles fueron las decisiones adoptadas por el personal de salud y por qué el nacimiento terminó ocurriendo fuera de las instalaciones del centro asistencial.

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