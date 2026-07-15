La conformación del gabinete del presidente electo, Abelardo De la Espriella, también deja ver cuáles son las universidades con mayor representación entre los futuros ministros. De acuerdo con los nombres que se han conocido hasta ahora, la Universidad Externado de Colombia es la institución que más integrantes aporta al equipo de gobierno, con cuatro ministros designados.

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Los egresados del Externado que llegaron al gabinete son Rodrigo Lara Restrepo, designado para el Ministerio del Interior; Iván Cancino, quien asumiría la cartera de Justicia; Indalecio Dangond, anunciado para Agricultura; y Alexandra Falla, quien estaría al frente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

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El resto de ministros proviene de diferentes instituciones académicas de Colombia y del exterior. Omar Bula Escobar, futuro canciller, estudió en la European Business School; Miguel Gómez Martínez, designado para Hacienda, se formó en el Instituto de Estudios Políticos de París; María Nohemí Arboleda, ministra de Ambiente, es egresada de la Universidad Nacional; Mauricio Gómez Amín estudió en la Universidad del Norte; Viviane Morales en la Universidad del Rosario; Fabio Arjona Hincapié en la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Jaime Andrés Beltrán en la Universidad Autónoma de Bucaramanga; y Elsa Noguera en la Pontificia Universidad Javeriana.

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Por su parte, el general (r) Jorge Eduardo Mora, anunciado como ministro de Defensa, no cuenta con una formación universitaria tradicional, pero hizo estudios especializados en gestión de defensa, comando y estrategia en el Collège Interarmées de Défense de Francia.

Así, el gabinete de De la Espriella reúne perfiles con formación en universidades públicas, privadas y centros académicos internacionales, aunque el Externado sobresale como la institución con mayor presencia entre los futuros ministros.

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Cabe resaltar que todavía falta por nombrar la ministra de Salud, del Trabajo, de Cultura y de Ciencia. Todas deben ser mujeres para que pueda cumplir con la cuota de género estipulada por la ley.

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¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

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