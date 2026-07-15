La transición de poder en Colombia se trasladó con fuerza a los centros de poder de los Estados Unidos. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, junto a varios de los ministros designados por el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, sostuvieron una reunión crucial este miércoles con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

Sigue a PULZO en Discover

El encuentro clave concluyó hacia las 10:20 de la mañana tras extenderse por cerca de 45 minutos dentro del Departamento de Estado. Aunque los integrantes de la delegación colombiana salieron del recinto sin ofrecer declaraciones directas a los medios de comunicación, los asistentes revelaron de manera extraoficial que la cita fue sumamente productiva para fortalecer la relación bilateral de cara al inicio de la nueva administración el próximo 7 de agosto. El canciller designado, Ómar Bula, estuvo presente en la comitiva y ratificó las buenas sensaciones del encuentro, el cual hace parte de una agenda de alto nivel en Washington diseñada para generar confianza política y económica.

Horas antes de verse las caras con el secretario de Estado norteamericano, Restrepo y su delegación cumplieron una intensa agenda corporativa. Los funcionarios fueron recibidos por Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, y por César Vence, director ejecutivo del U.S.-Colombia Business Council.

En este espacio entablaron un diálogo directo con más de 40 líderes empresariales que manifestaron su interés y fe en el potencial productivo de Colombia. A través de su cuenta de X, el vicepresidente electo manifestó que el objetivo del viaje es escuchar, identificar los desafíos que enfrentan actualmente quienes invierten en el país y construir colectivamente una hoja de ruta enfocada en fortalecer el comercio, la inversión y la generación de nuevos empleos. Como cierre de la jornada de este miércoles, la delegación también tiene programada una asistencia a una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos para evaluar el futuro de la cooperación bilateral.

Estos encuentros en la capital estadounidense se suman a los importantes avances logrados durante la primera jornada de la visita oficial realizada el pasado martes. En esa ocasión, José Manuel Restrepo y los ministros designados de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y de Hacienda, Miguel Gómez, se sentaron con altos representantes del Banco Mundial. Como resultado de ese acercamiento, se confirmó que una delegación de este organismo multilateral viajará a Colombia en las próximas semanas para definir, junto al gobierno de De La Espriella, un paquete definitivo de cooperación e inversión.

Durante la sesión se dejaron claras las prioridades económicas de la ‘Patria Milagro’, las cuales apuntan a fortalecer el sistema de salud, respaldar decididamente a los productores rurales, impulsar el turismo, consolidar la industria manufacturera y capacitar al talento humano.

La maratónica gira en Washington también incluyó un espacio de alta relevancia macroeconómica con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El vicepresidente electo se reunió con el subdirector gerente de la entidad financiera, Nigel Clarke, logrando un compromiso para recibir acompañamiento técnico especializado que le permita al gobierno entrante tener total claridad y herramientas efectivas frente al déficit fiscal que heredará el país.

Finalmente, Restrepo participó como panelista en un foro organizado por el prestigioso Atlantic Council, el cual estuvo moderado por la excanciller colombiana Carolina Barco. En dicho escenario, el funcionario insistió ante los asistentes en que la prioridad número uno del nuevo gobierno será recuperar la confianza de los mercados internacionales como el único camino viable para atraer grandes capitales e impulsar el crecimiento económico nacional.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.