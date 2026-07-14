Por: Caracol TV

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El presidente de la República, Gustavo Petro, condenó este martes la muerte del joven de 26 años Joan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en el estado de Maine y aseguró que lo mataron “por creerlo un ser inferior y sin derechos”. “Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del Gobierno de los EE. UU.“, apuntó el mandatario en un mensaje en la red social X, en el que agregó que espera acción jurídica “más rápida” del servicio exterior colombiano en Estados Unidos para que los asesinos “paguen por su homicidio”.

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También dijo: “Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”. Y mencionó que se trata de una “víctima de Estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales”, una práctica que, recordó, está “prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta”.

(Vea también: Aparece video que muestra cuando agente de ICE disparó a colombiano que murió en EE. UU.)

Durán Guerrero, oriundo de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, había emigrado a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford. El joven murió el pasado lunes durante un operativo de agentes migratorios que ha generado protestas y llamados a una investigación independiente. En entrevista con Noticias Caracol, el padre del joven, Omar Durán, aseguró que su hijo tenía permiso de trabajo y cumplía con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias estadounidenses. “Él tenía su permiso de trabajo (…) Iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían“, afirmó.

El ICE sostiene que uno de sus agentes abrió fuego después de que Durán Guerrero intentara utilizar su vehículo como un arma contra funcionarios de la agencia durante el operativo. Sin embargo, testigos y videos difundidos por medios locales han puesto en duda esa versión, al mostrar el automóvil desplazándose sin control tras los disparos. El caso está siendo investigado por la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública estatal y el FBI.

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