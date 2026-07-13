Por: VALORA ANALITIK

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A menos de un mes de la posesión del presidente electo Abelardo De la Espriella, el proceso de empalme con el gobierno saliente entra en una nueva fase. Además de la revisión administrativa de las entidades públicas, el denominado Equipo Dorado Anticorrupción, creado dentro del empalme y encargado de realizar auditorías forenses, anunció la radicación de sus primeras denuncias penales por presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de contratos y convenios suscritos por entidades del Gobierno de Gustavo Petro.

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El anuncio fue realizado por Germán Calderón España, líder del Equipo Dorado Anticorrupción del proceso de empalme, quien aseguró que las acciones hacen parte de las auditorías ordenadas por el presidente electo Abelardo De la Espriella y dirigidas por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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“Comienza la etapa de demostración real del trabajo de los equipos delegados para el empalme y las auditorías forenses”, afirmó Calderón España al informar la presentación de las primeras denuncias penales relacionadas con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial de Ecopetrol.

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Primera denuncia apunta a la Agencia Nacional de Tierras

El primer caso divulgado por el equipo de empalme corresponde a un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), destinado a la adquisición y entrega de predios vinculados a procesos de extinción de dominio como parte de la denominada reforma agraria.

De acuerdo con el cuadro técnico divulgado por el Equipo Dorado Anticorrupción, el convenio tuvo un valor de $500.000 millones y, según la información presentada, se habría desembolsado el 80 % de los recursos, mientras que la ejecución material apenas alcanzaría el 1 %, debido a que la obligación principal consistente en escriturar los bienes entregados a los campesinos aún no se habría cumplido porque, según el documento, “no existe escritura alguna”.

Como posible irregularidad, el equipo de empalme sostiene que existe el riesgo de que los beneficiarios de la reforma agraria reciban bienes sin títulos idóneos ni saneados. En ese sentido, Calderón España informó que fue presentada una denuncia penal y anunció que también se radicarán acciones disciplinarias y fiscales ante los organismos competentes.

«Acabo de interponer denuncia penal por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras», señaló Calderón España.

🔔 Como líder del EQUIPO DORADO ANTICORRUPCIÓN del proceso EMPALME / AUDITORÍAS FORENSES ordenadas por el presidente de la República… pic.twitter.com/UkNIV7YVE2 — Germán Calderón España (@GermanCalderonE) July 12, 2026

El abogado agregó que cada una de las denuncias está acompañada de los contratos, informes de auditoría forense, información documental, reportes periodísticos y controles de advertencia emitidos previamente por la Contraloría General que, según afirmó, no habrían sido atendidos por el gobierno saliente.

Segunda denuncia del equipo De la Espriella involucra contrato de Cenit

La segunda denuncia presentada por el Equipo Dorado Anticorrupción se refiere a un contrato de asesoría jurídica celebrado por Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., filial del Grupo Ecopetrol.

Según la documentación divulgada, el contrato tuvo un valor de $23.600 millones y fue adjudicado a la firma GESYCOBRO S.A.S.

De acuerdo con el cuadro presentado por el equipo de empalme, la empresa habría sido una firma jurídica de reciente creación, registrada con un capital de $117 millones, que no acreditaría experiencia suficiente en el sector de hidrocarburos y energía.

Asimismo, el documento sostiene que Cenit adjudicó el contrato a esa firma superando la oferta inicial de $21.108 millones y por encima de otras firmas reconocidas del sector petrolero.

Como parte de las presuntas irregularidades, el Equipo Dorado Anticorrupción afirma que existiría un presunto incumplimiento de requisitos legales relacionados con la idoneidad del contratista. También señala que diversos medios de comunicación reportaron que gran parte de los abogados de la firma tenían vínculos políticos previos con el entonces vicepresidente legal de Cenit, Jorge Edilson Murcia, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Huila.

Sobre este caso, Calderón España aseguró que ya fue radicada una denuncia penal y anunció que también presentará acciones disciplinarias y fiscales.

🔔 CASO 2: Como líder del EQUIPO DORADO ANTICORRUPCIÓN del proceso EMPALME / AUDITORÍAS FORENSES ordenadas por el presidente de la… pic.twitter.com/0hBNPVT8TX — Germán Calderón España (@GermanCalderonE) July 12, 2026

«Acabo de interponer denuncia penal por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la celebración de un contrato en Cenit para asesoría jurídica con una firma llamada GESYCOBRO S.A.S., superando el valor de la oferta inicial y adjudicado por encima de varias reconocidas firmas de asesoría en la industria petrolera y del sector de hidrocarburos, sin idoneidad y, al parecer, con relaciones políticas entre miembros de la firma y el entonces vicepresidente jurídico», manifestó.

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Las actuaciones se conocen mientras continúan las reuniones de empalme entre el gobierno saliente y la administración entrante, un proceso que ha estado marcado por diferencias sobre el acceso a la información de algunas entidades y por el anuncio del presidente electo de realizar auditorías forenses para revisar la ejecución de contratos, programas y recursos públicos antes de asumir oficialmente el poder el próximo 7 de agosto.

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