Alias ‘Bendito menor’, identificado como Naim Pérez Toncel y señalado como líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), volvió a aparecer en un video difundido por él mismo en redes sociales. La grabación llamó la atención porque fue publicada días después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenara intensificar su búsqueda y advirtiera que será uno de los principales objetivos de la Fuerza Pública a partir del próximo 7 de agosto.

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En las imágenes, el presunto cabecilla aparece recorriendo las carreteras de La Guajira junto a su pareja, conocida con el alias de ‘Bebecita’, a bordo de una motocicleta de alta gama. Durante el recorrido se observan el mar Caribe y varios paisajes de la región, mientras el hombre se muestra tranquilo y sin aparentes medidas para ocultar su identidad o ubicación.

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Lo que más llamó la atención del video fue el mensaje que pronunció frente a la cámara. “Estamos en melos, sin miedo”, dijo alias ‘Bendito menor’, una frase que ha sido interpretada como una respuesta desafiante a las advertencias del próximo Gobierno y a las operaciones anunciadas para capturarlo.

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Pese a la orden del presidente electo, @ABDELAESPRIELLA de convertirlo en objetivo de alto valor para su gobierno, El Bendito Menor volvió a aparecer a través de un video difundido en redes sociales donde se le ve paseando junto a su pareja en la Alta Guajira. pic.twitter.com/YTvEBAHpJr — Informativo Magdalena (@InformativoMag) July 11, 2026

Según reportes de las autoridades y denuncias conocidas en la región, el señalado jefe de las ACSN continúa desplazándose por distintos municipios de La Guajira, donde presuntamente coordina actividades criminales, cobra extorsiones, sostiene reuniones con integrantes de su organización y mantiene el control de economías ilegales.

La reaparición ocurre pocos días después de que el propio Pérez Toncel encabezara una caravana de motocicletas por las calles de Riohacha tras un partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026, episodio que generó una fuerte reacción del presidente electo. De la Espriella respondió ordenando a su ministro de Defensa designado “capturarlo o darlo de baja” e incluyéndolo entre los criminales que tendrán plazo hasta el 7 de agosto para desmovilizarse.

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De acuerdo con las autoridades, alias ‘Bendito menor’ es uno de los hombres más buscados en La Guajira por su presunto liderazgo dentro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Por información que permita su captura se ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos, mientras las labores de inteligencia continúan para dar con su paradero.

Alias ‘Bendito Menor’ desafí4 a las autoridades con caravana en Riohacha tras el partido de Colombia. pic.twitter.com/bH9ZPD56Zu — La Chiva de Urabá (@LaChivadeUraba) July 8, 2026

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.