Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, enfrenta una nueva polémica en medio de su reclusión en la Escuela de Carabineros. Según reveló Semana, existen al menos 12 informes elaborados por uniformados encargados de su custodia que documentan presuntas faltas disciplinarias, situaciones de irrespeto e ingresos de elementos prohibidos, hechos que incluso podrían derivar en un eventual traslado a la cárcel El Buen Pastor.

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Uno de los reportes, conocido por ese medio y elaborado por la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, señala que durante una inspección realizada el 2 de junio de 2026 la influenciadora presentaba inflamación en los labios y moretones en el rostro. Aunque Barrera aseguró que no se había sometido a ningún procedimiento estético, su compañera de habitación, Margareth Chacón, manifestó que un visitante presuntamente le habría practicado una intervención con sustancias de relleno en labios, pómulos, mentón y glúteos durante una jornada de visitas.

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La denuncia también dio origen a una inspección en la habitación que compartían ‘Epa Colombia’ y Chacón. De acuerdo con Semana, las autoridades encontraron anestésicos locales, ácido hialurónico, agujas hipodérmicas, jeringas, gasas, lancetas, suero fisiológico y otros insumos médicos. En otro de los informes se menciona que un policía admitió haber entregado una bolsa solicitada por la influenciadora, aunque aseguró desconocer que esta contenía otros elementos además de un helado.

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Los documentos recopilados por la mayor Pinto también hacen referencia a otros episodios ocurridos desde 2025, entre ellos el hallazgo de teléfonos celulares en la habitación de Barrera, intentos de ingresar elementos prohibidos ocultos en alimentos, discusiones con otras internas, el ingreso de un vehículo Mini Cooper a las instalaciones y múltiples quejas por el volumen de la música y el trato hacia el personal de custodia.

Semana también reveló reportes en los que varios uniformados denunciaron presuntas agresiones verbales y amenazas por parte de ‘Epa Colombia’. En uno de ellos, un patrullero aseguró que la influenciadora le dijo: “Ya van dos veces con usted; a la tercera, aténgase”. En otro informe, una patrullera relató que tanto Barrera como su madre la insultaron durante una revisión de alimentos, mientras que un episodio más reciente señala que la creadora de contenido llamó “estúpida” a una oficial que registraba en video una discusión por el ingreso de un domicilio fuera del horario permitido.

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Con base en estos antecedentes, la mayor Luz Amparo Pinto solicitó al Inpec evaluar el comportamiento de Daneidy Barrera dentro del centro de reclusión y analizar las reiteradas novedades registradas en los informes oficiales. Según Semana, aunque existe un amplio historial de reportes disciplinarios en su contra, hasta ahora no se han adoptado medidas de fondo, mientras crecen las versiones sobre un eventual traslado de la influenciadora a la cárcel El Buen Pastor.

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