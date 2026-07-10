A menos de un mes del cambio de Gobierno, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al papel que desempeñarán las Fuerzas Militares y la Policía durante el relevo presidencial.

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El funcionario dejó claro que la institución mantendrá su compromiso con el orden constitucional y obedecerá al mandatario que ocupe la Presidencia.

Durante su intervención, el ministro también aprovechó para destacar el trabajo operativo de la Fuerza Pública en medio de la lucha contra las organizaciones criminales.

Según explicó, actualmente se registra un combate contra estas estructuras aproximadamente cada 20 horas y aseguró que más de 16.300 integrantes de los principales grupos armados y del narcotráfico han sido neutralizados.

El ministro de Defensa (@mindefensa) aseguró que la Fuerza Pública respetará la transición de Gobierno y cumplirá las órdenes del presidente en ejercicio: “Respondemos a un cargo, no a una persona”.#MinDefensa #Seguridad #Colombia pic.twitter.com/XwovZZpvaH — Kienyke (@kienyke) July 10, 2026

Sánchez afirmó que los golpes contra organizaciones como el ‘Clan del Golfo’, el Eln y las diferentes facciones de las disidencias de las Farc han sido posibles gracias al trabajo de militares y policías, al tiempo que sostuvo que esas estructuras han sufrido divisiones producto de la presión ejercida por la Fuerza Pública.

Las declaraciones llegan en medio del proceso de empalme del nuevo Gobierno. Pedro Sánchez dejará el Ministerio de Defensa el próximo 6 de agosto, cuando asumirá el cargo el general (r) Jorge Eduardo Mora López, designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

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