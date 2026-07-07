El regreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) será una de las primeras decisiones que impulsará el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella en materia de seguridad.

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Así lo anunció el ministro de Defensa designado, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, quien aseguró que derogará el decreto mediante el cual esa unidad fue transformada en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Según explicó Mora, la medida busca restablecer un modelo que, a su juicio, brinda mayores herramientas para atender alteraciones del orden público, aunque insistió en que el uso de la fuerza deberá mantenerse dentro del marco de los derechos humanos y la ley. El oficial retirado asumirá el Ministerio de Defensa el próximo 7 de agosto, cuando tome posesión el nuevo Gobierno.

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Durante una entrevista con Noticias RCN, el futuro ministro sostuvo que una de las primeras decisiones será dejar sin efectos el decreto expedido durante la administración del presidente Gustavo Petro, con el que el Esmad fue reemplazado por la UNDMO como parte de la reforma a la Policía Nacional.

“Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública, el 003 que acabó con el ESMAD y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos e internacional humanitario, la aplicación de la fuerza”, aseguró.

Mora aseguró que la nueva administración considera necesario recuperar esa estructura para enfrentar situaciones de alteración del orden público. No obstante, enfatizó que la actuación de sus integrantes deberá ajustarse a los protocolos establecidos y respetar los derechos fundamentales de quienes participen en manifestaciones.

“Una cosa es la protesta social y otra es la manifestación violenta. Cuando la protesta social está dentro del marco constitucional y respetando los otros derechos de los otros ciudadanos, pues hay que permitirla”, agregó Mora.

Las declaraciones del ministro designado despertaron reacciones desde distintos sectores políticos. Mientras algunos respaldaron el eventual regreso del Esmad como una medida para fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública, otros manifestaron preocupación por el impacto que podría tener sobre el manejo de las protestas sociales.

El regreso del Esmad hace parte del paquete de cambios que anticipa el gobierno entrante en materia de seguridad. Entre ellos también figuran una ofensiva más amplia contra los grupos armados ilegales y la revisión de varias decisiones adoptadas durante la administración saliente en los sectores de defensa y orden público.

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